Vanavond op tv: Flikken Rotterdam en Historisch bewijs

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 16 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Electric avenue - eerste aflevering

NPO 3 - 20.25 uur

Daten via een app, betalen met je telefoon en werken op afstand; ooit hadden we dromen en idealen en dachten we dat het digitale tijdperk ons verlossing zou brengen, maar inmiddels blijken we vooral met z’n allen aan ons scherm vastgeplakt. In Electric avenue onderzoeken Nicolaas Veul, Charisa Chotoe en Danny Ghosen de invloed van moderne technologieën op onze levens. Is de grote droom een nachtmerrie geworden?

Volledig scherm Danny Ghosen rijdt mee met de Amerikaanse politie in het programma Electric avenue. © VPRO

Run - filmpremière

Net 5 - 20.30 uur (3/5 sterren, IMDb: 6.7)

Chloe (Kiera Allen) is in thuisisolatie opgevoed door haar moeder Diane (Sarah Paulson). Ze zit in een rolstoel en krijgt elk dag medicijnen. Haar moeder beheerst haar hele leven. Chloe vermoedt dat haar moeder iets duisters voor haar verborgen houdt, maar om de waarheid te achterhalen zal ze uit haar beklemmende situatie moeten ontsnappen.

Flikken Rotterdam

NPO 1 - 20.33 uur

De vondst van een wapenzending in een doos waar volgens het etiket koffie in had moeten zitten, leidt het team naar een koffiebranderij die innige banden met Zuid-Amerika blijkt te hebben. Het onderzoek naar de criminele familie Visser verloopt intussen stroef. De familie lijkt te weten dat ze onder het vergrootglas ligt. Toch krijgt Koshi pater familias Arjan Visser op haar dak. Hij wil maar één ding: de cocaïne. Lees hier meer over deze serie.

Catching a killer: a diary from the grave

NPO 3 - 21.07 uur

Wanneer in 2017 de gepensioneerde schooldirectrice Anne Moore-Martin onder verdachte omstandigheden overlijdt, besluiten de lokale dienders een oud dossier uit het archief te hengelen. Twee jaar eerder kwam Annes buurman Peter Farquhar namelijk ook al te overlijden, al werd zijn dood toen afgedaan als een alcoholvergiftiging. Toch hebben de twee zaken één ding met elkaar gemeen: beide slachtoffers onderhielden een innige vriendschap met de 26-jarige priester in opleiding Ben Field. Heeft hij de ouderen vermoord?

Historisch bewijs

NPO 2 - 22.19 uur

In het Rijksmuseum in Amsterdam en in een Noors museum zouden stukken liggen van de vlag van het schip waarmee Willem Barentsz in 1596 een doorgang naar het oosten probeerde te vinden. Maar is dit echt zo en horen de stukjes bij elkaar? Het team vertrekt naar Tromso en duikt daar in het krantenarchief. Om de vlagdelen met kunstmatige intelligentie weer in elkaar te puzzelen, doen ze vervolgens kleurstofonderzoek op de stukjes vlag.

Volledig scherm Het team van het televisieprogramma Historisch bewijs. © AVROTROS