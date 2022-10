Vanavond op tv: Flikken Rotterdam en Plakshot

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 21 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Salvage Hunters - start seizoen 11

Discovery - 18.30

De meeste mensen hebben waardevol antiek in huis en hebben dat niet eens door. De moderne schatjager Drew Pritchard reist met goede vriend John Tee door het Verenigd Koninkrijk op zoek naar bijzondere voorwerpen die vaak toe zijn aan een opknapbeurt. Na een likje verf en wat gesleutel kan het vaak doorverkocht worden met flinke winst. Drew bezoekt dit keer een handelaar die kwalitatief hoogwaardig antiek verkoopt. En hij gaat op zoek naar verborgen schatten in een verzameling meubels.

Volledig scherm Salvage Hunters. © Quest/Tom Barnes

Flikken Rotterdam

NPO 1 - 20.33

De grote vijand in dit zesde seizoen is Arjan Visser, een garagehouder die in het geheim aan het hoofd staat van een criminele organisatie. Na een flinke tegenslag lijken de rechercheurs aan de winnende hand en Arjan neemt een groot risico. Voor een belangrijke deal roept hij de hulp in van Koshi, want zij heeft het geld dat hij nodig heeft. Hein Berg ziet dit als de kans om de drugsbaron te ontmaskeren.

Volledig scherm Ortál Vriend en Cees Geel in Flikken Rotterdam. © AVROTROS

Plakshot - start seizoen 3

NPO 3 - 21.08

Met de start van een nieuw seizoen van de satirische show Plakshot is niemand meer veilig voor de vlijmscherpe humor van Roel Maalderink. Vanuit zijn eigen woonkamer neemt hij het laatste nieuws op de hak. Dat doet de grapjas met uiteenlopende sketches, maar Roel gaat ook naar buiten voor straatinterviews waarin hij de vreemdste vragen stelt en de gekste antwoorden krijgt.

Volledig scherm Roel Maalderink in het satirische programma Plakshot. © VPRO

Dirty Harry

Veronica - 21.35

Veronica Superguide-score: ★★★★★

De eerste en meteen de beste film met Clint Eastwood in de rol van de stoere Californische agent Harry Calahan. In deze keiharde politiefilm gaat hij op eigengereide wijze de strijd aan met Scorpio, een psychopaat die de stad San Francisco probeert te chanteren met een reeks moorden. Flitsende actiethriller waar de vaart van begin tot eind goed in zit en die nog steeds een toonbeeld is van een goede montage en een ijzersterke verhaallijn.

Volledig scherm Clint Eastwood in de film Dirty Harry. © Warner Bros

In the Valley of Elah

NET5 - 22.40

Veronica Superguide-score: ★★★★

Oud-militair Hank Deerfield (Tommy Lee Jones) rijdt naar de legerbasis van zijn zoon, die vermist is. Al snel blijkt dat hij is vermoord, in stukken gehakt en verbrand. Samen met rechercheur Emily Sanders (Charlize Theron) begint de vader een eigen onderzoek. Zo komt hij steeds meer te weten over zijn zoon en wat er in Irak is gebeurd. Jones is ijzersterk als norse betweter die op pijnlijke wijze ontdekt dat de oorlog alleen maar slachtoffers kent. Een Irakfilm over de impact die de oorlog heeft op de soldaten die elke dag hun leven riskeren.