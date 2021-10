Vanavond op tv: Heel Holland Bakt kids, Those Who Kill en Het Jachtseizoen

Heel Holland Bakt Kids

NPO 3 – 19.20 uur



Juryleden Janny en Robèrt mogen dan dol zijn op taartjes, presentator André van Duin houdt van hartig. In de kinderversie van dit bakprogramma is het thema van de tweede aflevering daarom fastfood. De kids starten deze fastfood-dag met een zak friet, die de presentator met zijn eigen patatwagen de tent in rijdt. Dan is het tijd om de oven aan te zetten voor het spektakelstuk: een hamburgertaart!

Those Who Kill

NPO 3 – 20.25 uur



Deze Deense misdaadserie speelt zich af in Kopenhagen. Bij de start van het derde seizoen wordt Profiler Louise Bergstein door een vriendin van haar moeder gevraagd om naar een oud dossier in het politiearchief te kijken. Vijf jaar geleden werd haar zoon vermoord, maar de dader werd nooit gevonden. Al snel ontdekt Louise overeenkomsten met twee andere moorden. Wanneer vervolgens een vierde slachtoffer opduikt, begint het er sterk op te lijken dat een voormalig seriemoordenaar z’n macabere hobby weer heeft opgepakt.

In de voetsporen van de wederopbouw

NPO 2 – 20.30 uur



Na de chaos en verwildering van de Tweedewereld Oorlog moet er weer orde komen in de samenleving. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, en moeder de vrouw is degene die ervoor moet zorgen dat het haar man aan niets ontbreekt en de kinderen opgroeien tot goede burgers. In de praktijk betekent dat: terug naar het aanrecht. De positie van vrouwen is bijna nog slechter dan voor de oorlog. Is dit wel de manier om het land er weer bovenop te helpen? In het programma In de voetsporen van de Wederopbouw kijkt presentator Philip Freriks terug op de periode na de bevrijding van Nederland.

Het Jachtseizoen

SBS6 – 20.30 uur



Duo's van bekende Nederlanders slaan in het programma Het Jachtseizoen op de vlucht voor de mannen van StukTv. Door middel van een bus vol geavanceerde technologie en een drone moeten de mannen op zoek naar het duo dat een dag voor voortvluchtige criminelen speelt. Samen met zijn broer Donny probeert Dave Roelvink vier uur uit handen van de mannen van StukTV te blijven. De twee krijgen tijdens hun vlucht niet alleen hulp van vader Dries, maar ook van zanger Wolter Kroes. Maar is dat genoeg om niet gepakt te worden?

To Catch a Smuggler

National Geographic – 18.00 uur



Vandaag komt de eerste aflevering van het derde seizoen op tv. Met in elkaar geknutselde paspoorten, koffers met Chinees gedroogd vlees en darmen vol bolletjes heroïne. Voor de douanemedewerkers van JFK International Airport in New York is het dagelijkse kost. Het seizoen van To Catch a Smuggler trapt af met de vondst van een mysterieuze nieuwe drug uit Azië.

