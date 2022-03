Vanavond op tv: Heel Holland Bakt, Verborgen verleden en Wintertijd

Een vegan bakker en zeven nationali­tei­ten: dit zijn de tien nieuwe deelnemers van Heel Holland Bakt

Tien nieuwe thuisbakkers kruisen de deegrollers in het negende seizoen van Heel Holland Bakt. Een van hen is een vegan bakker en daarnaast dingt een glutenvrije bakker mee naar de prijs. In totaal doen er zeven nationaliteiten mee. Ze strijden vanaf 12 maart tegen elkaar om de titel ‘beste thuisbakker’.

24 februari