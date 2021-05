Vanavond op tv: Het grote Songfestivalfeest, Gifted en Iedereen had het erover

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor woensdag 19 mei.

Het grote Songfestivalfeest (2019)

NPO 3 – 20.25 uur



In 2019 kwamen de bekendste Songfestivalhelden samen voor een bijzonder concert. Onder leiding van Edsilia Rombley en met commentaar van Cornald Maas konden we nog een keer genieten van iconen als Johnny Logan, Dana International, Loreen, Ruth Jacott en Lenny Kuhr. Om in de sfeer te komen voor de finale wordt dit optreden nog eens keer herhaald.



Volledig scherm Het grote Songfestivalfeest (2019) is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 3. © ANP

Gifted (2017)

RTL 8 – 20.25 uur



De alleenstaande Frank Adler (Chris Evans) voedt een wonderkind op: zijn nichtje Mary. Als de wiskundige vaardigheden van de 7-jarige de aandacht trekken van Franks moeder, dreigen haar plannen Frank en Mary uit elkaar te drijven.



Drama Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Gifted



Molukkers in Nederland: 70 jaar op weg naar huis

NPO 2 – 20.30 uur



In het voorjaar van 1951 kwamen de Molukkers naar Nederland. De Molukse gemeenschap begon aan een ongewilde ballingschap in het verre, vreemde land, waarvoor veel Molukse militairen in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger hadden gevochten. Coen Verbraak vertelt via interviews de verhalen van verschillende generaties Molukkers.

Buurman, wat doet u nu?

ÉÉN – 20.40 uur



Sandra Kim was in 1986 amper 13 toen ze het Eurovisiesongfestival won. Als marionet van een tirannieke manager had ze maar ja te knikken. Het verklaart waarom ze nu ontzettend terughoudend in het leven staat. Tegen Cath Luyten zegt ze “ja” voor een openhartig portret.

Iedereen had het erover

Nieuwe show

RTL 4 – 21.30 uur



Art blikt met nabestaanden terug op de dag in 2003 toen de 13-jarige Sedar in Rotterdam werd vermoord vanwege het gooien van een sneeuwbal. En hij gaat in de week van het Songfestival op bezoek bij zangeres Sieneke.



Volledig scherm Art Rooijakkers is vanavond te zien in Iedereen had het erover op RTL 4. © Marco Okhuizen

