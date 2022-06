Vanavond op tv: Het jachtseizoen, Ik vertrek: even weg en Eens ging de zee hier tekeer

De Hollandse Nieuwe

Trigger Point

Ik vertrek: even weg

NPO 1 – 22.30 uur In 2020 verruilden Jean Paul en Rosalie Nederland voor het Italiaanse Umbrië. Al snel ontdekten ze dat vakantie vieren heel iets anders is dan het uitbaten van een aantal appartementen. Ook de familie Geurts kampt met twijfels. Hun bed and breakfast in Andalusië is weliswaar een enorm succes, maar van meer tijd met het gezin is tot dusver weinig sprake. Zijn de gezinnen dan toch te naïef vertrokken?

Eens ging de zee hier tekeer

NPO 2 – 20.40 uur



Negentig jaar geleden werd de laatste schroef in de Afsluitdijk gedraaid, waardoor de woeste Zuiderzee voorgoed veranderde in het kabbelende IJsselmeer. In Eens ging de zee hier tekeer duikt Huub Stapel in de geschiedenis van de Zuiderzee, vanaf haar gloriejaren in de Gouden Eeuw tot in de meest recente ontwikkelingen in het huidige IJsselmeer.