Vanavond op tv: I am Shauna Rae, Je huis op orde en Dr. Nasrs Wunderkammer

Acteur Arthur Boni op 88-jarige leeftijd overleden

Acteur Arthur Boni, vooral bekend van zijn bijdragen aan diverse tv-series, is overleden. Dat meldt zijn familie maandag in een familiebericht in Het Parool. De in 1934 in Antwerpen geboren acteur speelde sinds 1957 in Nederland en nam volgens zijn neef ook de Nederlandse nationaliteit aan. Hij was tot in 2013 actief, in de veelgeprezen film De Kleinzoon, daarna kampte hij met een verminderde gezondheid.

9 januari