Vanavond op tv: Ik vertrek, Busje komt zo en Ben ik hier alleen?

Ik vertrek

NPO 1 – 20.35 uur



Het programma Ik vertrek volgt Nederlander die hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Met in deze aflevering Ingrid en Edward, zij dromen al jaren van een leven in het buitenland. Als ze de kans krijgen om in het Duitse Ballenstedt een oud station op de kop te tikken, lijkt deze droom in vervulling te gaan. Ze zijn van plan om het station om te bouwen in vakantieappartementen. Helaas komen alle seinen tijdens de eerste werkvakantie op rood te staan als er wel heel veel verborgen gebreken aan de oppervlakte komen. Zijn de twee op een verkeerd spoor beland of weten ze de vakantietrein tóch nog op tijd te laten rijden?

Salvage Kings

Nieuwe serie

Discovery – 21.30 uur



Volgens schrootkoning Ted Finch van Priestly Demolition bevatten zelfs de meest vervallen panden nog waardevolle schatten. Een marmeren schouw, een oude toonbank of een 19de eeuws kozijn, aan bijna alle wat niet standaard is, kan nog een hoop geld verdiend worden. Dus voordat deze gebouwen definitief met de grond gelijkgemaakt worden, halen Ted en zijn team alles wat geld oplevert uit het pand om op te knappen en door te verkopen.

Ben ik hier alleen?

Nieuwe show

NPO 3 – 21.57 uur



Door de COVID-lockdowns, waarin de halve wereldbevolking opeens tijd had om dag en nacht uit het raam te staren, is het aantal UFO-meldingen explosief gestegen. Om uit te vinden of we daadwerkelijk stiekem een alien over onze schouders mee hebben loeren, rijdt Georgina Verbaan in Ben ik hier alleen? dwars door Europa naar plekken waar mensen beweren recht tegenover een buitenaardse entiteit te hebben gestaan. Zijn zij gek of zit er in hun relaas toch een kern van waarheid?

Busje komt zo

Nieuwe show

NPO 1 – 21.30 uur



In het nieuwe programma Busje komt zo zal Paul de Leeuw met een gigantische touringcar dwars door het land reizen. De bestemming die hij invoert in zijn navigatiesysteem bepalen de mensen thuis . De kijker bepaalt namelijk waar Paul naar toe gaat, wie erin mag stappen, wie hij een opdonder moet geven of bij wie hij een lied moet zingen. Onderweg zal hij proberen de wensen van de deelnemers te vervullen.

Undercover in Nederland

SBS6 – 21.30 uur



Van chantage met naaktfoto’s en gestoorde therapeuten tot zware vuurwerkbommen en illegale polygame huwelijken; Alberto Stegeman en zijn verborgen camera gaan al jarenlang de straat op om deze praktijken aan het licht te brengen. In het nieuwe seizoen gaat hij op jacht in een verse vermomming; als de bebaarde vijftiger Jacques ten Cate duikt hij de komende zeven weken in de duistere criminele wereld.

