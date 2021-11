Vanavond op tv: Ik vertrek, For One Night Only en Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

Start seizoen 6

SBS6 – 20.30 uur



Mr. Frank Visser lost in zijn programma hoogoplopende conflicten op voor de gewone burgers in Nederland. In dit seizoen blikt hij terug op zaken die vorig seizoenen behandeld zijn. Hij is benieuwd of ze zijn raad hebben opgevolgd. In deze aflevering reist hij af naar Hoorn. Daar stond het immense zwembad van de licht agressieve Matthew en Kelly pal voor de tuindeur van buurvrouw Melissa. De ruzie hierover was zo hoog opgelopen dat Melissa niet meer in haar eigen woonkamer durfde te komen. Het zwembad moest weg, maar is dat ook echt gebeurd?

Ik vertrek

NPO 1 – 20.35 uur



Het programma Ik vertrek volgt Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Met in deze aflevering Patrick en Henny. Ze verruilen Vlaardingen voor het Franse Benayez. Hier willen ze een vervallend pand omtoveren tot chambres d’hôtes (gasthuis) en wil Patrick stroopwafels gaan verkopen vanuit een foodtruck. Maar bij aankomst in Frankrijk wacht de twee een onaangename verrassing: de waterleiding is kapotgevroren en in het huis krioelt het van het ongedierte. Al snel wordt duidelijk dat het pand onbewoonbaar is.

Volledig scherm Patrick en Henny in Frankrijk. © AVROTROS

For One Night Only

Net5 – 20.30 uur



Terwijl Net5 normaal gesproken niet veel kijkers heeft, zaten vorig jaar opeens 800.000 kijkers voor de buis om een glimp op te vangen van een aantal strippende BN’ers. Ook dit jaar gaan er een aantal dappere bekende Nederlanders uit de kleren om aandacht te vragen voor vroege opsporing van kanker. Met luchtvaart als thema zullen onder andere Ellen ten Dame en Tjitse Reindinga op het podium verschijnen.

Volledig scherm Tjitske Reidinga in For One Night Only is Powered by LINDA. © videostill

Rambo: Last Blood

Film première

RTL 7 – 20.30 uur



John Rambo (Sylvester Stallone) heeft zich na zijn laatste missie teruggetrokken op zijn ranch. Als een vriendin hem om hulp vraagt nadat haar kleindochter is ontvoerd door een drugskartel, besluit hij nog één keer de wapens op te pakken.

Chucky

Nieuwe serie

FOX – 22.00 uur



Na zes films leek de rol van de bezeten terrorpop Chucky te zijn uitgespeeld, maar de pop maakt zijn rentree in zijn eigen serie. In Chucky duikelt de wat suffe tiener Jake de vintage pop op bij een garageverkoop. Terwijl hij niet doorheeft welk kwaad hij in huis heeft gehaald, wordt de typisch Amerikaanse buitenwijk in de chaos gestort als Chucky z’n oude hobby weer besluit op te pakken.

Volledig scherm Jake met zijn pop Chucky. © Streamz

Dr. Mercy

Nieuwe serie

TLC – 20.30 uur



Terwijl Dr. Pimple Popper enkel puisten, cystes en mee-eters leegknijpt, beweegt haar collega Mercy Odueyungbo zich rond in een wat breder spectrum van de dermatologie. De Nigeriaans-Amerikaanse arts pakt alles aan wat op de huid groeit of bloeit, maar daar helemaar niet hoort te zitten. Een vrouw met een baard of een moedervlek van gigantische proporties; dr. Mercy maakt er korte metten mee.

