Vanavond op tv: Intouchables, Keuringsdienst van waarde en WK voetbal: Portugal - Ghana

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 24 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Portugal - Ghana

NPO 1 - 16.20

Voor een van de beste voetballers aller tijden wordt dit hoogstwaarschijnlijk zijn laatste WK. Cristiano Ronaldo kende dit seizoen een ­moeizame start bij Manchester United, waar coach Erik ten Hag hem vaak op de bank positioneerde. Bij de nationale ploeg is zijn basisplaats echter onomstreden. We zijn benieuwd of hij tegen het Ghana van Ajacied Mohammed Kudus weet te scoren. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo tijdens een training van Portugal in Qatar. © ANP/EPA

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 - 20.25

Ooit was wijn een doodsimpel druivendrankje. Toen ging men er ingewikkeld mee doen. En nu is er wéér wat nieuws: wijn als de doodsimpele drank van ooit. ‘Natuurwijn’ staat er op kekke etiketten. Stoere sommeliers zweren erbij. Bij eigenwijze slijters zijn de flessen niet aan te slepen. Want natuurwijn zou pure wijn zijn. Met zo min mogelijk bemoeienis van de mens. Wijn, zo uit de natuur. Maar wanneer is wijn natuur en wanneer niet?

Volledig scherm Keuringsdienst van waarde, de aflevering over natuurwijn. © KRO-NCRV

Het roer om - herhalingen seizoen 2

SBS 6 - 20.30

Peter en Sandia zijn weliswaar aanhangers van de Hare Krishna, van het loskomen van materialisme door het opgeven van privébezit hebben ze nog nooit gehoord. Het stel wil juist een eigen centrum stichten in Zuid-Spanje. Na een lange zoektocht vinden de twee een huis met mogelijkheden in de buurt van Alicante. Maar door het achterstallige onderhoud lijkt de eigen yogatempel nog ver weg.

Volledig scherm Peter en Sandia in Het roer om. © Kijk.nl

The bad skin clinic - start seizoen 4

TLC - 21.30

Voor wiens huid doet denken aan een gebarsten grindtegel, voor wie rondloopt met een krentenbaard of bloemkoolneus, of voor wie de couperose voor rode wangen zorgt, is The bad skin clinic van dokter Emma Craythorne een uitkomst. Gewapend met scalpels, naalden, lasers en een verzameling ontsmettende wattenstaafjes laat de dermatoloog zelfs de grootste probleemhuid weer blaken.

Volledig scherm Emma Craythorne in The bad skin clinic. © TLC

Intouchables

Net5 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★★

Genieten geblazen met deze opmerkelijke film. Philippe (François Cluzet) is van zijn nek af verlamd en cynisch tot op het bot. Hij verslijt begeleiders bij de vleet. Bij de zoveelste sollicitatieronde valt de grote Afrikaan Driss (Omar Sy) hem op. Die is niet geïnteresseerd; hij wil alleen een afwijzing zodat zijn uitkering wordt verlengd. Juist hij wordt gekozen en dat blijkt een schot in de roos te zijn. Comedy en drama zijn goed gedoseerd en wisselen elkaar vlotjes af. Het politiek incorrecte toontje is een verademing.