Vanavond op tv: Kerst met de zandtovenaar, Scrooge Live en Adriaan van Dis, een wanhopige optimist

Podcast Netflix afge­struind: welke films je wél en beslist níet mag overslaan

Voor wie een bioscoopbezoekje tijdens deze slepende avondlockdown-periode er niet in zit: de thuiskijkkanalen barsten uit hun voegen van de interessante films. Gudo en John bespreken in deze aflevering van MovieInsiders onder meer The Unforgivable met Sandra Bullock, maar ook de snoeiharde western The Harder They Fall en het zwart-witdrama Passing. Maar is het alleen Netflix wat de klok slaat? Zeker niet!

16 december