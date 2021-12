Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde en een speciale aflevering van Busje Komt Zo!

Keuringsdienst van Waarde

Slotaflevering

NPO 3 – 20.25 uur



Al jaren groeit de vraag naar geitenmelk. En geen melk zonder lammetjes. Maar er is een probleem met die lammetjes: de helft is een jongetje, en daarmee het bokje. De bokjes zijn niet gewenst. Ze geven geen melk, en hun vlees eten we niet omdat het naar mest ruikt. Waar blijven al die bokjes? Lopen ze nog te mekkeren in de stal, of worden ze toch stiekem ergens afgevoerd?

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.30 uur



De 70-jarige Jannie woont al 32 jaar met veel plezier in haar knusse huisje op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Maar haar woongenot wordt sinds kort overschaduwd door de bomen van haar buren. Die zorgen voor een hoop ellende en Jannie ziet ze dan ook liever direct verdwijnen. De buren in kwestie, Jan en Gina, vinden dat de klachten van Jannie geen hout snijden.

Volledig scherm Mr. Frank Visser in zaak Henk en Anneke versus Mark over zijn blaffende honden. © SBS6

Knoop Busje Komt Zo!

NPO 1 – 21.26 uur



Negen jaar lang werd er rond kerst in Koninklijk Theater Carré op toeters en fluiten geblazen, maar dit jaar pakt het Knoop Gala het net even anders aan. In een speciale aflevering van Busje Komt Zo maakt Paul de Leeuw met een aantal jongeren met een verstandelijke en/of geestelijke beperking een roadtrip om Buddies te werven voor jongeren die in een sociaal isolement zitten.

Verhalen van Berlijn – Paul Spies in het Humboldt Forum

NPO 2 – 22.40 uur



Paul Spies zwaait al jaren de scepter over het Amsterdam Museum als hij in 2016 wordt benaderd om een tentoonstelling over de roerige geschiedenis van Berlijn op te tuigen. Verhalen van Berlijn volgt Spies, zijn medewerkers en zijn gezin vijf jaar. Van de verhuizing naar Berlijn, de presentatie van zijn plannen aan de internationale pers, tot de laatste check voor de opening van de tentoonstelling Berlin und die Welt.

Volledig scherm Documentaire Verhalen van Berlijn met Paul Spies in het Humboldt Forum. © MAX

Jamie’s Easy Meals at Christmas

24Kitchen – 20.00 uur



Terwijl de één elke kerst aangebrande aardappelkroketjes en taaie kalkoen op tafel zet, zet de ander het ene na het andere perfect uitgebalanceerde gerecht op tafel. Jamie Oliver is er eentje van de laatste categorie. Om ervoor te zorgen dat ook ónze kerst zonder ziekenhuisopnames verloopt, geeft hij in deze tweedelige special wat tips en tricks.

