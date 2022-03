Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde en Floortje naar het einde van de wereld

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Van tekeningen tot barbecues: met houtskool is de mens al duizenden jaren creatief. De laatste tijd is daar een hele waslijst aan toegevoegd. Van de drogist tot het schap met sap: het ziet er zwart van de spullen met actieve kool. Er zijn crèmes en tandpasta’s, voedingssupplementen en sap. Goed voor de gezondheid, zeggen ze. Maar hoe werkt dat dan?

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.30 uur



In het Overijsselse Witte Paarden heeft Jacqueline ruzie met haar buren, de familie Heerschop. Zij zouden namelijk het nieuwe hek van Jacqueline uit de grond hebben getrokken. Dat verhaal klopt volgens de familie Heerschop niet helemaal; het hek stond namelijk op hun eigen grond.

Alice Through the Looking Glass

Net5 – 20.30 uur



In dit vervolg op Alice in Wonderland keert Alice (Mia Wasikowska) terug naar Wonderland. De Mad Hatter (Johnny Depp) blijkt ernstig ziek te zijn: hij is zijn fantasie en gekkigheid kwijt. Alice moet een tijdreis maken om hem te redden. In het verleden moet ze ook voorkomen dat de kwaadaardige Red Queen (Helena Bonham Carter) de macht overneemt.

Volledig scherm Een beeld uit Alice Through the Looking Glass. © AP

Louisa & Rowan: Eerste hulp bij poetsen

TLC – 20.30 uur



Dit keer rijden realitysterren Louisa en Rowan richting Hoorn voor een schoonmaakklus. Domingo’s huis is zo smerig, dat zelfs zijn dochter Indy wegblijft. De tuin is een ravage en ook binnen is het een chaos. Om de schimmel uit de badkamer en het washok te poetsen, roept het duo niet alleen de hulp in van nicht Johanna, maar ook van volkszanger Antonio.

Volledig scherm Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen. © Discovery

Floortje naar het einde van de wereld

NPO 1 – 20.34 uur



Zo’n veertig jaar geleden verloor de Amerikaanse Ashley zijn hart aan de uitgestrekte vlaktes in het Argentijnse Noord-Patagonië. Hij verkocht al zijn bezittingen en kocht vervolgens een oude estancia, midden in de natuur. Een dagelijkse tocht naar de supermarkt zit er niet in; de bewoonde wereld is slechts per paard bereikbaar in een tocht van zo’n vier uur. Floortje bezoekt de 74-jarige Ashley en zijn vriendin Jennifer op deze adembenemende plek aan de voet van de Andes.

Volledig scherm Floortje Dessing in Argentinië voor Floortje naar het einde van de wereld. © BNNVARA

