Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Mr. Frank Visser doet uitspraak en Le Mans ’66

The Great British Bake Off

NPO 1 – 21.03 uur



Nadat de eerste bakker is afgevallen, duiken de resterende deelnemers in de koektrommel: want het is koekweek! Als eerste geven ze een eigen draai aan opgerolde kletskoppen. De vorm maakt niet uit, zolang ze maar een jasje hebben, gevuld zijn of ergens ingedoopt zijn. Na de technische opdracht moeten de bakkers voor het spektakelstuk al hun vaardigheden inzetten om van koek een 3D-replica te maken van hun favoriete kinderspeelgoed.

Volledig scherm The Great British Bake Off. © Channel 4

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.30 uur



In Veenendaal hebben Jan en Mary ruzie met Gerrit, eigenaar van autobedrijf G. Bos. Hier ruilden ze hun Renault Scénic in voor een Ford Ka, maar die bleek zoveel gebreken te vertonen, dat ze hem direct weer terug 4ruilden voor hun oude auto. Gerrit beloofde uit coulance 200 euro terug te betalen, maar na een nijdig telefoontje van Mary trapte hij snoeihard op de rem. Weet Mr. Visser de zaak weer in beweging te krijgen?

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.22 uur



Als borstvoeding niet kan of lukt, biedt poedermelk uitkomst. Maar wat is, afgezien van de sterk uiteenlopende prijzen, nou het verschil tussen al die pakken, blikken en dozen flesvoeding? De Keuringsdienst wordt toegelaten in de gesloten wereld van de poeders en neemt een kijkje in een flesvoedingsfabriek, krijgt advies van een lactatiekundige en zoekt uit wat er nou werkelijk te kiezen valt.

Le Mans ’66

RTL 7 – 20.29 uur



De visionaire Amerikaanse auto-ontwerper Carroll Shelby (Matt Damon) en de onverschrokken Britse coureur Ken Miles (Christian Bale) gaan samen het gevecht aan tegen een bedrijfsfusie, de wetten van de natuur en hun eigen persoonlijke demonen. Ze bouwen een revolutionaire raceauto voor de Ford Motor Company om het op te nemen tegen de dominante raceauto’s van Enzo Ferrari in de 24 uur van Le Mans in Frankrijk in 1966.

Volledig scherm Een beeld uit Le Mans ‘66. © tmdb

Vintage Voltage

Discovery – 21.30 uur



Zo’n klassieke Corvette of Ferrari is natuurlijk prachtig, maar deze auto’s zijn ook enorm schadelijk voor het milieu. Om voortaan zonder milieuschaamte rond te rijden, bouwen Richard Morgan en zijn team de mooiste klassiekers om tot elektrische auto’s. Het eerste project van dit tweede seizoen: een helblauwe Porsche 911 Carrera.