Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Propaganda en Danny’s wereld

Delen per e-mail

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Lang was alle roomboter daadwerkelijk boterzacht. Maar nu is er iets bijzonders aan de hand. In het zuivelschap zijn steeds meer roomboters te vinden die ook buiten de koelkast keihard blijven. Hoe kan dat?

Propaganda

NPO 3 – 21.00 uur



Complottheorieën bestaan al sinds mensenheugenis, maar nog nooit werd de discussie zo fel gevoerd. Zijn alle Facebook-schreeuwers gekkies, of schuilt er ergens een kern van waarheid in hun verhalen? Thomas Rueb onderzoekt in deze aflevering de claim dat er één miljoen woningen moeten worden bijgebouwd.

Volledig scherm Thomas Rueb op de set van Propaganda. © KRO-NCRV

The Shadow Line

BBC First – 20.30 uur



Inspecteur Gabriel gaat voor het eerst weer aan het werk, ondanks geheugenproblemen na een incident waarbij hij werd neergeschoten en zijn partner werd gedood. Hij krijgt de leiding over het onderzoek naar de vermoorde drugsbaron Harvey Wratten.

Danny’s wereld

Nieuw seizoen

NPO 2 – 21.05 uur



Voor het tweede seizoen op rij gaat Danny Ghosen op zoek naar waar het wringt in onze maatschappij. Hij praat met mensen die tot dusver onzichtbaar waren voor het grote publiek, mensen die de grens opzoeken of daar al overheen zijn gegaan. Of het nou gaat om de slachtoffers van mensenhandel of verspreiders van nepnieuws, Danny komt overal binnen.

Volledig scherm Danny's wereld met Danny Ghosen. © VPRO

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 21.30 uur



Ton en Hanneke houden maar liefst 130 dieren in hun achtertuin. Volgens buurman Jur veroorzaakt hun beestenboel veel overlast voor zijn B&B-gasten. Ton en Hanneke zijn andersom doodsbang dat hij de dieren iets zal aandoen.

In een eerdere aflevering van Mr. Frank Visser doet Uitspraak:

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: