Vanavond op tv: Kwartfinale Jong Oranje en Bad Times at the El Royale

WK onder 21: Nederland – Frankrijk

NPO 2 – 17.45 uur



De poulefase werd in maart afgerond en na een pauze van twee maanden speelt Jong Oranje vanavond de kwartfinale. In Boedapest speelt de ploeg van Erwin van de Looi tegen hun Franse leeftijdsgenoten.

De kleine boerderij

Nieuwe serie

NPO 1 – 19.00 uur



In De Kleine Boerderij worden vier stellen gevolgd die hun droom willen waarmaken: het runnen van een kleine boerderij. De stellen hebben een totaal verschillende achtergrond: van tandarts tot edelsmid. Is het in deze tijd mogelijk om op kleine schaal voedsel te produceren en toch te overleven?

Death in Paradise

SBS9 – 20.30 uur



Richard Poole, een gespannen Londense agent, wordt naar een afgelegen Caribisch eiland gestuurd om de moord op een Britse collega-politieagent op te lossen. De collega is dood aangetroffen in een afgesloten kamer. Om de misdaad op te lossen, moet Richard het opnemen tegen zon, zee en strand en een mysterieuze vrouw.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



Linda woont al 23 jaar met haar man, Andre, in een huis dat niet af is. Hun 10-jarige dochter, Martine, is geboren in de schuur en woont haar hele leven al tussen de bouwmaterialen. Linda’s zus, Moenja, kan het niet langer aanzien en roept de hulp van John Williams in.

Bad Times at the El Royale

Veronica – 20.30 uur



Zeven vreemden die elk een geheim met zich meedragen, ontmoeten elkaar in Lake Tahoe’s El Royale. Op een avond krijgt iedereen de kans om zich opnieuw te bewijzen, voordat het te laat is. Met o.a. Chris Hemsworth, Dakota Johnson en Jeff Bridges.

Het dansende brein (2021)

NPO 1 – 21.30 uur



Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder presenteert, in samenwerking met LUDWIGs Ballroom Band, wat er in het brein gebeurt als we dansen. Waarom is dansen zo goed voor je brein?

