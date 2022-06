Vanavond op tv: MAX Vakantieman, The Children of the Labyrinth en Nancy Drew

MAX Vakantieman

NPO 1 – 20.32 uur



De tijd dat de reiswereld tot stilstand kwam, ligt gelukkig weer ver achter ons. Maar onze drang om te reizen zorgt ook weer voor problemen. Terwijl reisleider Sybrand Niessen en MAX Ombudsman Jeanine Janssen in verlopen coronavouchers, stakend grondpersoneel en gecancelde vluchten duiken, gaat de Mystery Guest in de Nederlandse hotels weer op zoek naar harige doucheputjes, doorgelegen matrassen en stoffige plinten.

La Fortuna

FOX – 21.00 uur



In de diepe wateren voor de kust van Spanje stuit Frank Wild (Stanley Tucci), een fortuinjager die de wereld rondreist om gemeenschappelijk erfgoed uit de diepten van de zee te bergen, op de grootste onderwaterschat ooit. Al snel ontstaat tussen Wild en de jonge Spaanse diplomaat Álex Ventura (Álvaro Mel) een juridische en diplomatieke strijd over de rechtmatige eigenaar. Want aan wie behoort de schat: aan Spanje of toch aan degene die de 595.000 gouden en zilveren munten uit het water heeft gehaald?

Nancy Drew

FOX – 22.00 uur



Hoewel de naam Nancy Drew in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet al te veel bellen laat rinkelen, is ze in Amerika een waar icoon. Boeken over de amateurspeurneus gingen meer dan tachtig miljoen keer over de toonbank en waren het onderwerp van een keur aan films, series en videogames. In Nancy Drew moet de 18-jarige Nancy de plannen voor haar studie aan de universiteit op de lange baan schuiven als zij en haar vrienden betrokken raken bij een bovennatuurlijk moordmysterie.

Victoria & Abdul

Net5 – 22.00 uur



Koningin Victoria (Judi Dench) sluit een onwaarschijnlijke vriendschap met een jonge Indiase bediende Abdul Karim (Ali Fazal). Naarmate hun vriendschap hechter wordt, begint de koningin de wereld door andere ogen te zien en krijgt haar zachte kant weer bovenhand.

The Children of the Labyrinth

Nieuwe serie

NPO 2 – 22.10 uur



Op Wereldvluchtelingendag start The Children of the Labyrinth, een serie korte documentaires waarin ouders op de vlucht brieven schrijven aan hun kinderen. In deze eerste aflevering leest de Afghaanse Latifa de brief voor die zij schreef aan haar achtjarige dochter Mozhda.

