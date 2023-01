Vanavond op tv: Midsomer Murders, Ik vertrek en Zapp Awards 2023

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 28 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Below Deck - start seizoen 8

18.10 - Fox

Terwijl je toch zou verwachten dat je met de nodige beleefdheid zou worden behandeld als je veel geld besteedt voor een cruise op een superjacht, is de bemanning van de My Seanna niet bepaald van plan het reisgezelschap op nummer één te zetten. De vaak jonge crew is vooral bezig om zich het drama van hitsige collega’s te worstelen. Weet kapitein Lee Rosbach zijn bemanning dit jaar wel op de rails te krijgen?

Zapp Awards 2023

19.20 - NPO 3

De volwassenen hebben de Televizier-Ring, de jeugd de Zapp Awards. Voor het achtste jaar op rij kiest de jonge kijker zijn of haar favorieten uit zeven verschillende categorieën, zoals beste jeugd­programma en beste YouTuber. En misschien nog wel belangrijker: wie sturen presentatoren Klaas van Kruistum en Britt Dekker met de veer-in-je-reet-award naar huis?

Volledig scherm Britt Dekker en Klaas van Kruistum. © Brunopress

Blauw Bloed - start seizoen 20

20.06 - NPO 2

Jarenlang hield Jeroen Snel koningsgezind Nederland elke zaterdagavond op de hoogte van het doen en laten van de Oranjes. Totdat Blauw Bloed begin vorig jaar opeens verjongd werd, een nieuw gezicht (Anne-Mar Zwart) kreeg en naar de vrijdagmiddag werd verplaatst. Een dure fout, die een jaar later alweer wordt rechtgezet. Vanaf vanavond is Blauw Bloed terug op de oude zender, met Anne-Mar aan het roer én royaltykenner Jeroen Snel als sidekick.

Volledig scherm Achter de schermen van 'Blauw Bloed'. © EO

Viewpoint - eerste aflevering

21.25 - Canvas

Wanneer lerares Gemma Hillman in het niets verdwijnt en haar vriend Greg zich vreemd gaat gedragen, besluit detective Martin King zijn observatiepost op te zetten in het appartement van haar overbuurvrouw. Maar de getroebleerde King twijfelt al snel of hij wel kan vertrouwen op wat hij ziet.

Volledig scherm Catherine Tyldesley (Kate Tuckman) en Dominic Allburn (Carl Tuckman) in 'Viewpoint'. © ITV

Ik vertrek

21.36 - NPO 1

Steward Walter en farmaceutisch consultant Marcel leiden een onbezorgd leven. Het gaat mis als er in korte tijd een aantal dierbaren komt te overlijden, Walter zijn heup verbrijzelt en vervolgens in een burn-out schiet. Om het geluk weer te vinden, besluiten de heren een B&B te openen aan de Costa Blanca. Maar door financiële problemen moet het duo over op plan B.

Volledig scherm Marcel en Walter in 'Ik vertrek'. © AVROTROS

Midsomer Murders - laatste aflevering

22.28 - NPO 2

Elk jaar komen de inwoners van Elverton-Cum-Latterly samen voor een dominowedstrijd. Hoe gemoedelijk het ook lijkt, tóch sluimert de spanning. Als de deelnemers moeten wijken voor een benefietavond voor dragqueens, wordt de sfeer er niet beter op. Wanneer een van de spelers vervolgens overlijdt, is aan Barnaby en Winter om uit te vinden wie er een dodelijk spel speelt.