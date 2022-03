Vanavond op tv: Mijn vader de gelukszoeker, Wie denk je wel dat je bent? en Doorbakken

De grote verhuizing

Nieuw seizoen

SBS6 – 17.25 uur



Al twintig jaar helpen tv-makelaars Phil Spencer en Kirstie Allsopp radeloze huizenzoekers bij het vinden van een geschikt huis. Dit keer doen ze dat in de Schotse hoofdstad Edinburgh, waar veel uit de kast wordt getrokken om de kritische Zoe en Jason van een huis te voorzien. Ze hebben weliswaar een hoog budget van 950.000 pond, maar daar verwacht het koppel dan ook een kasteel voor.

De grote verbouwing Australië

Nieuw seizoen

SBS6 – 18.25



Wanneer Rob en Sally na een jarenlange zoektocht een stuk land in New South Wales kopen om een eigen huis op te bouwen, komen ze voor een serie lastige uitdagingen te staan. De constructie moet niet alleen bestand zijn tegen de elementen, het moet ook moeiteloos zien op te gaan in de omgeving. Maar zijn die twee eisen wel te combineren?

Mijn vader de gelukszoeker

Nieuw programma

NPO 2 – 20.20 uur



Alice Moussaïd is zeventien als hij zich in 1977 per schip vanuit zijn geboorteland Marokko naar Europa smokkelt om zijn geluk te zoeken. Ruim veertig jaar later neemt Alice zijn dochter, presentatrice Nadia, in omgekeerde richting terug naar Marokko. Onderweg spreken zij met hedendaagse gelukszoekers die dezelfde route afleggen, maar door een heel ánder Europa dan Alice destijds aantrof.

Volledig scherm Alice en Nadia Moussaïd in Mijn vader de gelukszoeker. © VPRO

Wie denk je wel dat je bent?

NPO 1 – 21.29 uur



Zijn de jongste kinderen in een gezin grappiger dan de oudste? Hebben dorpelingen een grotere overlevingskans bij een natuurramp dan stedelingen? En hebben perfectionisten minder plezier in het leven dan chaoten? Opnieuw brengen Rob Urgert en Joep van Deudekom in Wie Denk Je Wel Dat Je Bent? de verschillen tussen twee type mensen op komische wijze in kaart.

Doorbakken

NPO 1 – 22.14 uur



Waar Heel Holland Bakt op zaterdag stopt, bakt André van Duin op zondag rustig verder. Elke week bespreekt hij met de afgevallen kandidaat zijn of haar (mis)baksels en trekt hij met jurylid Janny van der Heijden het land in. Ook Robèrt Beckhoven is weer van de partij en geeft de afgevallen kandidaat een mini-masterclass. Wat ging er mis en hoe kan het beter?

