Vanavond op tv: Mr. Frank Visser doet uitspraak, Lewis en Man of Steelen

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 19 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Lewis

20.25 uur - RTL 8



Tijdens een klinisch onderzoek naar een nieuw antidepressivum overlijdt studente Lucy Katz na een flinke klap op haar hoofd. Nadat is uitgesloten dat het een ongeluk was, worden Lewis en zijn partner James Hathaway opgeroepen. Hun onderzoek richt zich direct op de leider van het experiment: psychiater Alex Gansa. Maar terwijl de bewijzen zich tegen hem opstapelen, komt er ook een nieuwe verdachte bij.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

20.30 uur - SBS 6



In en om het huis Sytze staat 24 uur per dag een heel stel camera’s te draaien. Buren Eddy en Ingrid zijn wat minder blij met de camera’s van hun buurman en worden ongewild al maandenlang gefilmd. Als er ook nog eens een blote man voor hun raam verschijnt, is het ruzie in de rustige Friese stad Nijehaske. Hoog tijd voor Viktor Brand en Mr. Visser om deze ruzie op te lossen.

Man of Steelen

20.30 uur - Veronica

Veronica Superguide-score: ★★★★★



Clark Kent (Henry Cavill) is een jonge journalist die zich niet thuisvoelt in onze wereld. Hij is jaren geleden van de verre planeet Krypton naar de aarde getransporteerd en vraagt zich nu af wie hij werkelijk is en waartoe de superkrachten dienen waarmee hij is gezegend. Zijn adoptieouders Martha (Diane Lane) en Jonathan Kent (Kevin Costner) helpen hem om met zijn bijzondere gave om te gaan. Ondertussen opent de buitenaardse generaal Zod (Michael Shannon) de jacht op hem. Clark moet de ‘Man of Steel’ worden, om de mensen van wie hij houdt te beschermen tegen Zod en diens allesvernietigende plannen.

Motor Mythbusters - eerste aflevering

21.30 uur - Discovery



Klopt het dat vogels hun grote boodschap het liefst op een rode auto laten vallen? En kun je in een Flintstone-auto écht vooruit komen door mee te rennen? Nadat in MythBusters jarenlang de meest uiteenlopende zaken werden getest, onderwerpen Tory Belleci, Faye Hadley en Bisi Ezerioha in de spin-off Motor Mythbusters de grootste automythes aan een test.

2Doc: Blijven gaan

22.20 uur - NPO 2



Vijf hoogbejaarden trainen samen in een Rotterdamse sportschool. Samen sporten verbroedert en bezorgt de senioren ongekend plezier. Maar het lichaam werkt tegen en de leefwereld van het stel wordt steeds kleiner. Want ondanks het fanatieke sporten is het verval niet tegen te houden. Ieder van de senioren weet: het gevecht tegen het steeds strammer wordende lichaam wordt op den duur altijd verloren.