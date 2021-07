Vanavond op tv: Nederland op film, 100 jaar Jazz in Nederland en Blackspace

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 9 juli.

Nederland op film seizoen 2

Nieuw seizoen

NPO 2 – 19.50 uur



Vroeger lagen we niet twee dagen lang te Netflixen; op zaterdag ging de jeugd gewoon naar school en werd er gewerkt. Pas sinds 1961 kennen we het tweedaagse weekend met de soms bijzondere rituelen, die massaal op film werden vastgelegd: er werd in de tuin gerelaxed, op zaterdag werd de auto afgesopt en ‘s avonds zaten we met natte haartjes voor de buis.

Volledig scherm Nederland op film is vanavond om 19.50 uur te zien op NPO 2. © MAX

Sterren Muziekfeest op het Plein

Nieuwe show

NPO 1 – 20.30 uur



De grootste Nederlandstalige artiesten betreden het podium van het muziekfeest dat dit keer in het Nederlands Openluchtmuseum staat. Onder anderen Jeroen van der Boom, Samantha Steenwijk, Jannes, Django Wagner en Frans Duijts en Donnie maken hun opwachting.

De Code van Coppens: De Belgen

Laatste aflevering

SBS6 – 20.40 uur



Koen Wauters zit samen met zijn vrouw Valerie De Booser vast in streng bewaakte gevangenis. Koen in een dwangbuis en Valerie met de handen geboeid op de rug. Hun tegenstanders Sean Dhondt en Laura Tesoro zijn hetzelfde lot beschoren. Wie bijt in het zand? En wie graaft zich een weg richting het vrije leven buiten?

Volledig scherm Code van Coppens show is vanavond om 20.40 uur te zien op SBS 6. © VTM

Blackspace

Nieuwe show

NPO 3 – 22.20 uur



Bij een aanslag op een school in Israël komen vier leerlingen om. In de daaropvolgende chaos en ontzetting probeert de politie de overige leerlingen te bevrijden en de verdachten te arresteren. Maar al snel blijkt dat de werkelijke toedracht niet zo makkelijk te achterhalen is.

100 jaar Jazz in Nederland

NPO 2 – 22.20 uur



Vrolijke reis door de geschiedenis van de jazz in Nederland. Met de muziek en muzikanten van nu en met een knipoog naar het verleden nemen Wilfried Baijens en Giovanca Ostania de kijker vanuit Ahoy mee op een muzikale trip, waarin historische beelden worden afgewisseld met vooral veel livemuziek.

Volledig scherm 100 jaar Jazz is vanavond om 22.20 uur te zien op NPO 2. © NTR

