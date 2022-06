Vanavond op tv: Oases in de Oriënt, 5 tegen 5 en Total Recall

Met video Fans moedigen emotionele Rob de Nijs aan om door te zingen tijdens slotoptre­den

Tijdens zijn afscheidsconcert in de Ziggo Dome kreeg Rob de Nijs (79) het vanavond te kwaad. Hij moest even stoppen met zingen, maar werd door duizenden fans aangemoedigd om door te gaan. ,,I love you, je bent de beste, Rob,” riepen zij hem toe.

22 juni