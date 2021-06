Vanavond op tv: Oranje speelt tegen Noord-Macedonië en Help, mijn man is klusser!

KijktipsOmdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 21 juni.

EK Voetbal: Noord-Macedonië – Nederland

NPO 1 – 18.50 uur



Na winst op Oekraïne en Oostenrijk is Oranje al verzekerd van de eerste plek in de poule. Vanavond neemt het Nederlands elftal het op tegen Noord-Macedonië, dat voor het eerst ooit meedoet aan een eindtoernooi.



Captain America: The Winter Soldier

FOX – 20.00 uur



In de tweede Captain America-film moet Steve Rogers (Chris Evans) zich aanpassen aan de moderne wereld en tegelijkertijd samen met een andere superheld, Black Widow (Scarlett Johansson), de wereld redden van een nieuwe vijand uit het verleden.

Volledig scherm Chris Evans vertolkt de rol van Captain America. © Walt Disney Company

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



Vijf jaar geleden verhuisden Nicky en Dave naar Leerdam. Ze begonnen direct met klussen, maar zijn nog steeds niet klaar. Sindsdien wonen ze tussen de bouwmaterialen en Nicky kan het niet meer aan. De situatie heeft namelijk ook gevolgen voor haar gezondheid.

Ewout & …

RTL 5 – 20.30 uur



In Rio de Janeiro stierven in 2018 meer mensen dan ooit aan de gevolgen van schietpartijen. Inmiddels heeft een op de drie inwoners iemand verloren door moord. Ewout loopt in een voorstad van Rio een paar dagen mee met de dienders van de Homicide Police.

Volledig scherm Ruim een half jaar gaat programmamaker Ewout Genemans met politieagenten op pad. © Politie.nl

Stacey Dooley Sleeps Over

NPO 3 – 00.00 uur



Als een Britse variant van Chantal blijft slapen sleept Stacey Dooley haar koffer en slaapzak richting Londen, waar ze haar logeerbed in deze aflevering uitklapt bij de familie Saccone Joly. Het zeskoppige gezin is onder andere bekend van hun video's op YouTube.

