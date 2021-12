Vanavond op tv: Penoza The Final Chapter en Staand verder leven, na de moord op Peter R. de Vries

Boeddha in de polder

NPO 2 – 19.27 uur



Wij Nederlanders mogen dan wel als een nuchter volkje te boek staan, in menig huishouden wordt de yogamat dagelijks uitgerold en is de wierook niet aan te slepen. In Boeddha in de polder praat Joris Linssen met bekende en onbekende Nederlanders die een (persoonlijke) crisis overwonnen dankzij de Oosterse wijsheden.

Volledig scherm Boeddha in de polder met Kaouthar Darmoni en Joris Linssen. © KRONCRV

Wintergasten

NPO 2 – 22.09 uur



Zelfs na zes weken Zomergasten is Janine Abbring nog niet uitgepraat. Aankomende week praat ze met vier internationale, invloedrijke makers en denkers aan de hand van zelfgekozen film- en televisiefragmenten over hun blik op de wereld. Wintergasten wordt afgetrapt door auteur Yuval Noah Harari, die bekend werd met zijn boeken Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21e eeuw.

Volledig scherm Portret van presentatrice Janine Abbring in het decor van het live interviewprogramma Zomergasten van de VPRO. © ANP Kippa

Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries

RTL 4 – 20.30 uur



Op 6 juli stond het land even stil toen bekend werd dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries was neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. In Staand verder leven blikt Ewout Genemans samen met de kinderen van Peter, Royce en Kelly, terug op deze gitzwarte periode, maar kijkt hij ook samen met hen naar de toekomst.

Penoza: The Final Chapter

Film première

NPO 3 – 20.30 uur



Drugskoningin Carmen (Monic Hendrickx ) zit ondergedoken in Canada, totdat het noodlot toeslaat. Ze wordt uitgeleverd aan Nederland en zal nu definitief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden.

BBQ Street: Winter BBQ

24Kitchen – 17.30 uur



Wie de kippenpoten en sateetjes alleen bij dertig graden op de barbecue gooit, is volgens grillmasters Peter de Clercq, Jord Althuizen, Ralph de Kok en Harm Jan Bloem niet helemaal goed bij z’n hoofd. In de wintereditie van BBQ Street laten de heren elke werkdag zien dat zo’n sappige bavette of beefburger ook prima bij min tien bereid kan worden.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: