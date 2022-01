Vanavond op tv: Plane Crash Recreated, Dracula en Line of Duty

Plane Crash Recreated

Op 31 mei 2009 vertrekt Air France vlucht 447 vanaf Rio de Janeiro-Galeão International Airport. De eindbestemming: Paris-Charles de Gaulle. Drie uur en zes minuten na take-off wordt niets meer van de Airbus A330 en haar 228 passagiers vernomen. Het toestel is gecrashed, maar waar? De zoekactie naar AF447 duurde in totaal bijna twee jaar met als hoogtepunt de vondst van de flightdatarecorder en de cockpitvoicerecorder. Wat was uiteindelijk de oorzaak van de crash?

Dracula

Start seizoen 1

De serie Dracula speelt zich af in het jaar 1897. De Engelse advocaat Jonathan Harker vertrekt naar Transsylvanië voor een ontmoeting met een nieuwe cliënt: graaf Dracula. Maar hij is de drempel van het kasteel niet over of hij heeft de tanden van de graaf al in zijn nek staan. De bloeddorstige engerd heeft maar één doel: samen met zijn hoektanden het Victoriaanse Londen zien te veroveren.

Magnum P.I.

Start seizoen 4

In deze Amerikaanse dramaserie wordt privédetective Thomas ingeschakeld door een alleenstaande moeder, die niet veel later spoorloos verdwijnt. Al snel blijkt dat de dame getuige was van een moord en nu wordt opgejaagd door de twee daders. Intussen heeft z’n sidekick Higgins heel wat anders aan haar hoofd: ze dobbert in het vaarwater van MI6 als ze zich in Kenia tegen een diefstal aan besluit te bemoeien.

Moonshiners

Start seizoen 10

Deze Amerikaanse dramaserie gaat over twee mannen die illegaal alcohol produceren. Terwijl corona de wereld in een diepe crisis heeft gestort, betekent het virus voor de moonshiners wél goed nieuws: door de belabberde Amerikaanse economie is de vraag naar goedkope sterke drank geëxplodeerd. Maar om aan de nieuwe vraag te voldoen, moeten de clandestiene stokers nieuwe methodes ontwikkelen. Mike en Jerry proberen hun productie op te voeren met een ketel die ook in professionele stokerijen wordt gebruikt. Weten ze hiermee de concurrentie te verslaan?

Line of Duty

Start seizoen 5

Steve en Kate fronsen de wenkbrauwen als een politietransport van in beslag genomen heroïne wordt overvallen. Eén agent overleeft de brute overval, wat direct allerlei alarmbellen doet rinkelen. Want waarom lieten de overvallers juist deze agent leven? Na wat speurwerk ontdekt het duo dat de overval ook zomaar om een undercoveroperatie zou kunnen gaan. Maar dan wel eentje die faliekant mis ging.

