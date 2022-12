Vanavond op tv: Rudolphs Winterklassiekers, Het Rampjaar 1672 en WK voetbal: Kameroen - Brazilië

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 2 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Droomhuis op het platteland

SBS6 - 17.20 uur

Wie droomt er niet van een huis in de provincie, waar je de vogels nog hoort fluiten en je je bed niet wordt uitgeblazen door de schelle stem van je buurmeisje. Het jonge stel dat Sonali Shah dit keer op sleeptouw neemt in elk geval wel. Zij zijn in Devon, een graafschap in het zuidwesten van Engeland, op zoek naar een huis met genoeg land om een glamping te beginnen. Maar is zo’n lap grond voor hun budget wel te vinden?

Rudolphs Winterklassiekers

24Kitchen - 18.00 uur

Rodekool met appeltjes, een stoofpotje van rundvlees met bruin bier of een goede kom snert met een dikke rookworst; voor een stevig wintermaal kun je Rudolph van Veen elk moment van de nacht wakker maken. De platinablonde meesterkok en meesterpatissier is dol op de winter én de daarbij horende zware kost. Maar hoe maak je nou eigenlijk een goede stamppot en kun je tegenwoordig nog wel aankomen met een bord hete bliksem? Dit ingrediënt is volgens Rudolph echt nodig voor de lekkerste erwtensoep.

WK voetbal: Kameroen - Brazilië

NPO 3 - 19.50 uur

De Goddelijke Kanaries komen in actie tegen Kameroen. Winnen wordt een lastige opgave tegen het Brazilië van Neymar, Anthony, Casemiro en Marquinhos. Laten we hopen dat de Brazilianen hun karakteristieke sambavoetbal vanavond op de mat leggen, daar kunnen we uren naar kijken. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Hell or High Water - filmpremière

Veronica - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Toby (Chris Pine) en zijn oudere broer Tanner (Ben Foster) staan op het punt hun boerderij te verliezen. Ze denken dat bankovervallen de oplossing zijn en gaan ervan uit dat de politie er niet al te veel werk van zal maken als ze slechts kleine bedragen van kleine banken stelen. Maar dan kennen ze Texas Ranger Marcus (Jeff Bridges) nog niet. Het klinkt bekend: een film over boeven en een wetsdienaar die achter ze aan zit. Toch is dit anders. Het begint er al mee dat we zonder introductie in het verhaal worden gegooid en eindigt ermee dat Bridges weer een fantastisch personage neerzet.

Het Rampjaar 1672 - laatste aflevering

NPO 2 - 22.19 uur

Na bijna een jaar vol oorlog en doffe ellende, beginnen de kansen te keren: Coevorden wordt heroverd, de bisschop van Münster druipt af en de Fransen trekken zich terug. Wel wordt Maastricht nog ingenomen; pas in 1678 volgt de Vrede van Nijmegen. Willem III wordt geëerd als ‘Redder des Vaderlands’, maar het vaderland verkeert in deplorabele staat. Er is werk aan de winkel: steden liggen in puin, de economie is ingestort en de boeren staan tot hun enkels in zout water.

