Vanavond op tv: Schaatsen Wereldbeker Calgary, Bed & Breakfast en DCI Banks

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vanavond. Dit zijn de aanraders voor vrijdag 10 december.

Schaatsen: Wereldbeker Calgary

NPO 3 – 20.25 uur



Met de titel op de 500 meter en een baanrecord op de 1000 meter reed Jutta Leerdam zich tijdens de NK Afstanden zo de geschiedenisboeken in. Hoe anders was dat tijdens de eerste twee Wereldbekers; Leerdam speelde niet meer dan een bijrol. Maar wat kan het sprintkanon uit ‘s-Gravenzande op het snelle ijs in Calgary?

Expedition Unknown

Nieuwe serie

Discovery – 20.30 uur



Een voormalig FBI-agent is ervan overtuigd dat hij de buit van de beruchte bankrover John Dillinger kan vinden. Hij vraagt avonturier en historicus Josh Gates om met hem mee te zoeken. Dit leidt tot een spectaculaire duik in de geschiedenis van de knuffelcrimineel die model stond voor Hollywood-films als het gangster-epos Public Enemies.

Bed & Breakfast

Laatste aflevering

NPO 1 – 20.35 uur



Mariel maakt zich niet zo snel druk over karige ontbijtjes of plakkerige badmatten; de yogadocente weet zelfs het grootste stressmoment weg te puffen met een ontspannende yogahouding. Haar B&B staat in Friesland, waar de overige stellen al snel gestrekt op een matje belanden. Maar zitten zij wel te wachten op yogalessen?

Volledig scherm Bed & Breakfast deelnemers van dit seizoen. © MAX

DCI Banks

Nieuw seizoen

BBC First – 22.25 uur



Op de plek waar een meisje onlangs zelfmoord pleegde, wordt het lichaam van een jongen gevonden. Vingerafdrukken leiden het team naar een handlanger van de crimineel Steve Richards. Terwijl Banks worstelt om een bewijs te vinden, raakt hij geobsedeerd om Richards voor het gerecht te slepen. Zelfs als er andere verdachten in het vizier komen blijft hij Richards volgen.

Guilt

Nieuwe serie

NPO 2 – 23.20 uur



Stomdronken veroorzaken de broers Max en Jake een dodelijk ongeluk. In blinde paniek werken ze het lichaam weg en vluchten ze van de plaats delict. Terwijl de mannen hun best doen om hun geheim verborgen te houden, raken ze steeds verder verstrikt in hun eigen bedrog en wantrouwen.

