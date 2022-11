Vanavond op tv: The Expendables 2, Droomhuis gezocht en Schaatsen: wereldbeker Heerenveen

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 18 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Schaatsen: wereldbeker Heerenveen

NPO 1 - 17.50 uur

2021 was een lucratief jaar voor Thomas Krol: hij won het WK Sprint, mocht de wereldbeker op de 1000 meter mee naar huis nemen en werd als klap op de vuurpijl op diezelfde afstand in Tokio gekroond tot olympisch kampioen. Op de eerste dag van het tweede World Cup-weekend van het seizoen gaat het kanon uit Colmschate op de 1000 meter opnieuw voor de hoofdprijs.



The Expendables 2

RTL 7 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Er zijn best wat vervolgfilms gemaakt die het origineel evenaarden of zelfs overtroffen. Bij actiefilms is dit echter zelden het geval. Tot Sylvester Stallone besloot om The Expendables 2 niet weer zelf te regisseren, maar dit aan Simon West (Con air) over te laten. Oké, de Terminator-woordgrapjes van Arnold Schwarzenegger zijn flauw en de mannengesprekken inhoudsloos, maar de actie, de stunts, het verhaal en de opperschurk (Jean-Claude Van Damme) zijn stukken overtuigender dan in deel één.



Droomhuis gezocht

NPO 1 - 20.33 uur

In Lunigiana, een schilderachtig gebied tussen de Italiaanse Rivièra, Toscane en Emilia Romagna, moet het droomhuis van Robert Jan en Peter staan. De wens voor deze plek komt vooral vanuit Robert Jan. In zijn jeugd heeft hij vele vakanties gevierd in dit gebied én hij vermoedt er zelfs verwekt te zijn. Terwijl de heren met Dionne Stax drie potentiële kanshebbers afschuimen, wordt Carrie ten Napel door de Nederlandse Maartje meegesleept naar een lokaal wijnfestival in Bagnone.



Volledig scherm Dionne Stax met Robert Jan en Peter in 'Droomhuis gezocht'. © MAX

Demolition down under - start seizoen 3

Discovery - 21.30 uur

Zo ingenieus als bouwwerken die in elkaar worden geschroefd, zo minutieus worden ze decennia later weer gesloopt. Er even een sloopbal tegenaan rammen is meestal niet verstandig, want voor je het weet liggen jij en je bal zelf ook begraven onder het puin. In Demolition down under volgen we hoe een aantal knappe Australische koppen die slopen tot een hogere kunst hebben verheven.



Captain Fantastic

NPO 2 - 00.21 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Ben (Viggo Mortensen) heeft ‘de beschaving’ de rug toegekeerd om met zijn zes kinderen in de natuur te leven, maar dat wordt steeds moeilijker vol te houden. Deze rol is Viggo Mortensen (die er dan ook zijn tweede Oscar-nominatie voor kreeg) op het lijf geschreven en hij weet onze tegenstrijdige gevoelens omtrent zijn ideeën heel goed in balans te houden. Daarbij krijgt hij hulp van de jonge acteurs, die samen met hem een heel natuurlijke, geloofwaardige familie vormen.