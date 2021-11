Vanavond op tv: Tiny House Battle, Massa is kassa en Het Sinterklaasjournaal

Het Sinterklaasjournaal

Start

NPO 3 – 18.00 uur



Waar Sinterklaas en zijn pieten zaterdag de Stoomboot gaan aanleggen is nog onbekend. Wat we wel zeker weten is dat Dieuwertje Blok er ons alles over zal vertellen in Het Sinterklaasjournaal.

Tiny House Battle

Nieuwe show

RTL 4 – 20.30 uur



Nu je zelfs al voor een garagebox een vermogen neer moet leggen, is het niet gek dat een grote groep mensen uitwijkt naar een tiny house. In Tiny House Battle gaan wekelijks twee teams van fanatieke klussers onder leiding van John Williams een tiny house ontwerpen, en het concept vervolgens in elkaar schroeven. En het huis moet binnen zeven dagen voltooid zijn. Welk team weet zijn creatie ook daadwerkelijk te verkopen?

Volledig scherm Een droomhuis binnen 7 dagen: in Tiny House Battle kan het.

M

Start seizoen 6

NPO 1 – 19.05 uur



De talkshow M van Margriet van der Linden is terug. De komende zes weken ontvangt de presentatrice weer gasten uit de actualiteit, sport en media om de belangrijkste gebeurtenissen van de dag onder de loep te leggen.

Volledig scherm Margriet van der Linden in M. © Brunopress

Het Uur van de Wolf: Golden Earring – That Day

NPO 2 – 20.25 uur



Op 5 februari 2021 werd bekend dat Golden Earring-gitarist George Kooymans aan ALS lijdt. Met deze diagnose kwam een abrupt einde aan het zestigjarige bestaan van de legendarische Haagse rockband. Het tweeluik That Day blikt terug op deze succesvolle tijd met nog niet eerder vertoonde concertfragmenten, werkopnamen én materiaal uit het privé-archief van de mannen.

Volledig scherm Golden Earring - That Day. © NTR

Familie Gillis: Massa is kassa

Start seizoen 5

SBS6 – 20.30 uur



Het programma Massa is kassa volgt de eigenaar van De Oostappen Groep Vakantieparken en zijn gezin in hun dagelijks leven. Peter is na een jaar alweer klaar met hun villa in het Vlaamse Neerpelt. Wanneer hij een te koop staand kasteel in de smiezen krijgen, wordt er met een noodgang een bord in de tuin van de Tisselrietweg gezet. Terwijl Nicol zich verheugd op een leven als een kasteelvrouw, moet keukenhulp Samir in actie komen om een kassadief bij de kraag te vatten.

Volledig scherm Peter en Nicol Gillis uit Massa is kassa. © Talpa Network

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: