Vanavond op tv: Toms Schotland, Million Dollar Island en Een programma over de jaren tachtig

De grote verbouwing

SBS6 – 18.25 uur



Klusjesman Kevin McCloud krijgt het deze aflevering zwaar. Hij helpt een stel dat twee totaal verschillende wensen heeft. Margretta droomt van een mooi modern huis, maar dat ziet haar energiezuinige echtgenoot Andrew niet zitten. Hij wil juist een zelfverwarmend huis en heeft al helemaal in zijn hoofd hoe dit thermische experiment er uit moet zien.

Thor

Veronica – 20.00 uur



Thor (Chris Hemsworth) stond op het punt om zijn goddelijke vader Odin (Anthony Hopkins) op de troon van Asgard op te volgen, maar door zijn onbeheerste karakter wordt hij door Odin naar de aarde verbannen. De van zijn goddelijke almacht en magische hamer Mjolnir beroofde held weet zich maar moeilijk aan zijn nieuwe positie aan te passen.

Volledig scherm Een beeld uit de film Thor. © AP

Toms Schotland

NPO 2 – 20.26 uur



Terwijl er in het Schotse Glasgow gesproken wordt over het klimaat, reist Tom Egbers naar de rustige Orkney-eilanden. De bewoners zien daar nu al de gevolgen van klimaatverandering en dat dwingt hen om met oplossingen te komen. Zijn ze daarin een voorbeeld voor de rest van Schotland? Het land heeft namelijk voldoende groene energie, maar dat betekent ook dat de oliekraan dicht kan en dat is niet zonder gevolgen.

Volledig scherm Een beeld uit Toms Schotland. © NTR

Million Dollar Island

Nieuw programma

SBS6 – 21.30 uur



Een onbewoond eiland, honderd wildvreemden, twee maanden overleven en een miljoen euro aan prijzengeld. Dat móet spannend worden om naar te kijken. Om te voorkomen dat het spel ontaardt in een brute overlevingsstrijd kan er geld worden verdiend door vriendschappen te sluiten. De presentatie is in handen van oud-judoka Dennis van der Geest.

Volledig scherm Presentator Dennis van der Geest in Million Dollar Island. © Talpa/MaxMore Photography

Een programma over de jaren tachtig

Nieuw programma

NPO 3 – 21.51 uur



Presentator Teun van de Keuken behandelt in iedere aflevering van het programma een groot thema dat in de jaren tachtig speelde. Vanavond staan nucleaire wapens centraal. De dreiging van een grote kernoorlog was voelbaar en er werd zelfs over gezongen in vrolijke liedjes.

Volledig scherm Teun van de Keuken in Een programma over de jaren tachtig. © VPRO

Meet, Marry, Murder

Crime+Investigation – 22.00 uur



‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ geldt niet voor de koppels in deze documentaireserie. Het begrip ʻtot de dood ons scheidtʼ is veel toepasselijker, want Amerikaanse huwelijken eindigen wel eens in moord en doodslag. Brian en Carla Burns vormden zo’n stel dat erg gelukkig leek. Maar het huwelijk strandde en de scheiding was erg rommelig. En dan verdwijnt Carla plotseling spoorloos.

