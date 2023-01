Vanavond op tv: Tough as nails, Big brother en The thief, his wife and the canoe

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 9 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

The net: promised land - start seizoen 2

FOX - 20.00 uur

Tien jaar nadat zijn zoon omkwam bij een ongeluk wordt oud-voetbalprof, sportarts en dopingjager Georg Trotter benaderd om een hypermoderne sportkliniek te leiden in de Oostenrijkse Alpen. Hier worden geblesseerde voetballers door middel van hypermoderne methoden binnen een poep en een scheet weer het veld opgejaagd. Al snel krijgt Georg argwaan: gaat het de kliniek echt om het welzijn van de spelers?

Volledig scherm De acteurs uit The net: promised land. © Fox

The quick and the dead

RTL 7 - 20.25 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Ellen (Sharon Stone) is uitstekend als stoere revolverheldin die meedoet aan een door Herod (Gene Hackman) georganiseerde schietwedstrijd. Met hem heeft ze nog een appeltje te schillen, alleen moet ze eerst de rest zien te overleven. Eén daarvan is Fee ‘The Kid’ Herod (Leonardo DiCaprio), fantastisch op dreef als Herod's zoon. Priester Cort (Russell Crowe) wordt ook gedwongen deel te nemen. De film steekt de draak met alle clichés, zonder het genre belachelijk te maken. Gene Hackman is op zijn boosaardigst en best.

Big brother - start seizoen 3

RTL 5 - 20.30 uur

In 1999 zaten we met z’n allen met open mond voor de buis voor de moeder aller realityseries. Best een beetje gek, want naast het nodige gekijf en een enkele vrijpartij gebeurde er in het met camera’s volgehangen huis werkelijk geen fluit. De Nederlands-Vlaamse revival van Big brother is weliswaar wat spannender met nogal uiteenlopende kandidaten, maar is kijkcijfertechnisch bepaald geen hoogvlieger. Desondanks slaan RTL 5 en Play4 de handen opnieuw ineen voor een vers seizoen.

Volledig scherm Geraldine Kemper en Tatyana Beloy presenteren Big brother. © Play4

The thief, his wife and the canoe - eerste aflevering

NPO 2 - 20.30 uur

Nadat gevangenisbewaarder John Darwin en zijn vrouw Anne hun hand hebben overspeeld door niet één, maar twee huizen aan de Britse kust te kopen, zitten ze financieel volledig aan de grond. Om te voorkomen dat ze linea recta een faillissement in worden gejaagd, komt John met een plan: hij besluit in zijn rode kano zijn zogenaamde dood tegemoet te peddelen om zo het geld van zijn levensverzekering op te strijken.

Volledig scherm Monica Dolan als Anne in The thief, his wife and the canoe. © TMDb

Tough as nails - eerste aflevering

Veronica - 21.30 uur

Als vuilnisman, loodgieter en havenarbeider zijn de tien hoofdrolspelers uit Tough as nails wel gewend om hun mouwen op te stropen, maar dit keer wordt er meer van hen verwacht dan een container lossen of een pijpje fitten. In de slopende wedstrijd worden de krachtpatsers in een aantal individuele uitdagingen en groepsopdrachten getest op hun uithoudingsvermogen en teamwork. Jelka van Houten en - ja hoor, daar is-ie weer - Edson da Graça presenteren.