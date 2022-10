Vanavond op tv: Villa Zuid-Afrika en Champions League: Chelsea - AC Milan

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 5 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Sister Wives - start seizoen 11

TLC - 20.30

Slecht nieuws voor veeltrouwer Kody: hij gaat scheiden. Christine is het zat dat ze haar echtgenoot moet delen met drie andere vrouwen en besluit eindelijk voor zichzelf te kiezen. Christine is ervan overtuigd dat hij een favoriete vrouw heeft en zij is het duidelijk niet. In een pittig gesprek maakt zij duidelijk dat het voorbij is en daarmee wordt de toon van het nieuwe seizoen gelijk gezet. Dit is niet het enige slechte nieuws voor Kody, want een van zijn andere vrouwen, Janelle, blijkt corona te hebben.

Volledig scherm Kody Brown en zijn vrouwen in de serie Sister Wives. © TLC

UEFA Champions League: Chelsea - AC Milan

RTL 7 - 20.55

Na twee gespeelde wedstrijden bungelen The Blues onderaan in groep E, met één puntje uit twee wedstrijden. Of het iets te maken heeft met het feit dat Graham Potter ‘onze’ Hakim Ziyech maar mondjesmaat opstelt? De nieuwe trainer van Chelsea bekende onlangs op zoek te zijn naar spelers met durf en bravoure en dat zou juist vóór de 29-jarige Ziyech pleiten. Tegen AC Milan moet in ieder geval gewonnen worden, om zicht op een van de eerste twee plaatsen in de poule te houden.

Geluk bij een Ongeluk - laatste aflevering

NPO 3 - 21.24

Dit is de laatste aflevering van het seizoen, maar de bergers beleven zo veel gekke dingen dat er met gemak nog tien seizoenen gemaakt kunnen worden. Berger Martijn moet een stilgevallen vrachtwagen van de vluchtstrook zien te krijgen. En de bergers in Cuijk hebben hun handen vol aan de Nijmeegse Vierdaagse waar een foutparkeerder van de wandelroute moet worden verwijderd.

Rampvlucht - documentaire

NPO 2 - 22.19

Alsof de Bijlmerramp nog niet erg genoeg was, werden de slachtoffers daarna in de steek gelaten door de overheid. Omwonenden hadden gezondheidsklachten, ook waren er allerlei verhalen en complotten over wat er nou precies vervoerd werd. De slachtoffers wilden antwoorden hebben, maar werden niet serieus genomen. Pas zeven jaar na de tragedie werd met een parlementaire enquête een poging gedaan de waarheid boven water te halen. Deze documentaire richt zich op dat onderzoek. Lees hier meer over de dramaserie Rampvlucht.

Volledig scherm Acteur Guy Clemens als politicus Rob van Gijzel in de dramaserie Rampvlucht over de Bijlmerramp. © KRO-NCRV

Villa Zuid-Afrika - start seizoen 2

NET5 - 22.25

Vergeet de Meilandjes en hun chateau en verbouwde villa’s. Het wel en wee van voormalig K3-zangeres Kathleen Aerts is veel leuker om te volgen. Samen met haar man en twee kinderen woont zij in Zuid-Afrika en daar begint zij een eigen guesthouse. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen het gastenverblijf is toe aan een metamorfose, maar ook het gebied eromheen is hard toe aan een opknapbeurt.