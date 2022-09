Vanavond op tv: Wonderbroeders en WK volleybal

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 23 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Evenblij maakt vrienden

NPO 1 - 21.25 uur



In Nederland speelt Ilse DeLange moeiteloos de ene na de andere concertzaal plat, maar ook bij onze oosterburen is de Almelose hitmachine inmiddels niet van de podia af te slaan. Frank Evenblij zoekt haar op in Berlijn, waar ze zich voorbereidt op haar Duitse tour en haar vaste rol in de jury van tv-klapper Deutschland sucht den superstar.

Het roer om

SBS 6 - 20.30 uur



Nadat hij dertig jaar in dezelfde fabriek heeft gewerkt, vindt motormuis Antoon het tijd om het roer om te gooien. Samen met zijn grote liefde Karina vertrekt hij naar Zuid-Spanje, waar een hardrockcafé uit de grond gestampt moet worden. Het feit dat de twee geen enkele horecaervaring hebben, staat ze totaal niet in de weg. Karina’s motto is niet voor niets: ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Vol goede moed gaan ze van start, maar al snel krijgen ze de deksel op hun neus.

Volledig scherm Frits en Denise tijdens het programma Het roer om. © KIJK.nl

WK volleybal: Nederland-Kenia

NPO 3 - 19.30 uur

Na een sabbatical van de topsport en een Japans uitstapje is de boomlange volleybaldiva Celeste Plak klaar voor het WK. Een bijzonder moment, want het wereldkampioenschap voor vrouwen speelt zich dit jaar niet alleen af in Polen, maar ook in eigen land. De dames ballen in hun openingswedstrijd in het Arnhemse Gelredome tegen Kenia, met een 27ste plek op de wereldranglijst niet bepaald een team om wakker van te liggen. Lees hier meer over het WK volleybal in Apeldoorn.

Agatha Christies’s Marple

RTL 8 - 20.25 uur

De verhuisdozen zijn nog niet eens uitgepakt of Gwen is er al van overtuigd dat het goed mis is in haar nieuwe stulpje: een afgesloten kamer, een verborgen deur en hallucinaties van een vrouw die gewurgd wordt. Het vreemdste is dat het haar allemaal akelig bekend voorkomt. Volgens Jane Marple ligt het antwoord in een bijna twintig jaar oude moord. De dader kwam hier toen misschien mee weg, maar dan kent hij Marples speurneus nog niet.

Wonderbroeders (2014)

Comedy Central - 21.10 uur

Het vredige bestaan van vijf broeders in een Gelders klooster wordt ruw verstoord als blijkt dat het bisdom hun onderkomen heeft verpatst aan een projectontwikkelaar. Wat ze nodig hebben, is een wonder. De film heeft dezelfde schrijver als De marathon, dus met de grappen en dialogen zit het wel snor, en een grote rol voor Ton Kas is altijd een goed idee.