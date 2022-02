Vandaag op tv: 500 meter vrouwen schaatsen, Het roer om: De verbouwing van een Frans kasteel en The Impossible Row

Peking Live: 500 meter vrouwen schaatsen

De Nederlandse historie op de 500 meter is niet heel indrukwekkend. Alleen Margot Boer wist in 2014 het podium te halen. Michelle de Jong, Femke Kok en Jutta Leerdam mogen dat vandaag proberen te evenaren. Femke van Team Reggeborgh is hiervoor Nederlands’ belangrijkste troef, maar ze krijgt flinke concurrentie van de Amerikaanse Erin Jackson.

Femke Kok.

De grote verbouwing

In 2014 verkochten privékok Ed en pilates-instructeur Vicky hun Londense appartement om in het landelijke Somerset een oude koeienstal om te bouwen tot een luxe, zelfvoorzienende villa. Maar Eds klusvaardigheden, afgekeken op YouTube-video’s, lieten nogal te wensen over. De aflevering in 2015 kende dan ook geen gelukkig einde. Kevin McCloud keert terug naar Winsham om te zien of het pand nu wél af is.

Het roer om: De verbouwing van een Frans kasteel

Na een jarenlange zoektocht kochten Dick en Angel begin 2016 een groot kasteel in Noordwest Frankrijk. En dat was enorm goedkoop, want het gigantische pand stond al ruim vier decennia leeg. Na jaren verbouwen ziet de binnenkant van het chateau er inmiddels mooi uit. En omdat er ook in het tweede coronajaar weinig feestjes worden gevierd, stort het stel zich dit seizoen op de buitenkant.

The Impossible Row

Colin O’Brady staat voor een van zijn grootste uitdagingen ooit: in een roeiboot de oversteek maken van Zuid-Amerika naar Antarctica. Een tocht van zo’n 1000 kilometer dwars door de Scotiazee, waar temperaturen tot ver onder het vriespunt dalen en vijftien meter hoge golven je zo uit je boot slaan. Wat de tocht nog éxtra lastig maakt, is het feit dat Colin nog nooit in zijn leven heeft geroeid.

Kin

In Dublin heeft de misdaadfamilie Kinsella het al jaren voor het zeggen. Maar nu het kartel van Eamon Cunningham zich ook met de Ierse drugshandel wil bezighouden, komt de positie van de Kinsella’s in gevaar. Als Michael Kinsella uit de gevangenis komt, loopt de strijd volledig uit de hand. En als daarbij een dode valt, is dat het begin voor een harde vendetta.

Een beeld uit Kin.

