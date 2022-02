Vandaag op tv: Jekels Jacht, Het roer om en Better Than Ever

Peking Live: 3000 meter vrouwen

NPO 1 – 09.30 uur



Met gouden plakken op het NK, OKT én EK is Irene Schouten de top­favoriet om ook de titel op de Olympische 3000 meter te behalen. In haar schaduw: titel­verdedigster Carlijn Achtereekte en Antoinette de Jong. De shorttrackers komen vandaag ook in actie met de heats van de 500 (vrouwen) en 1000 meter (mannen) en de finales mixed relay.



Volledig scherm Irene Schouten tijdens een training op de olympische baan in Peking. © ANP

Jekels Jacht

Nieuw programma

NPO 2 – 19.50 uur



Het cassettebandje, de MRI-scan en de onderzeeboot: Nederland kent een indrukwekkende historie van baanbrekende uitvindingen. In Jekels Jacht doet Diederik Jekel de experimenten waarmee deze ontdekkingen zijn gedaan nog eens dunnetjes over. Zijn eerste proef: het Dopplereffect-experiment van Buys Ballot.

Het roer om



SBS6 – 21.30 uur



Wilco droomt al vanaf zolang hij kan herinneren van een eigen melkveehouderij in Frankrijk. Daarom verruilt hij samen met zijn vrouw Patricia en kinderen West-Friesland voor de Dordogne. Maar terwijl Wilco zijn droom werkelijkheid ziet worden, is de nieuwe uitdaging voor Patricia een lastige opgave. Ze vindt het werk zwaar, spreekt nauwelijks Frans en heeft niks met koeien. Als er dan ook nog een schimmel in het koeienvoer blijkt te zitten, is de maat vol.

Better Than Ever

RTL 4 – 21.40 uur



Los van alle gebeurtenissen achter de schermen van The Voice, bleek in Better Than Ever dat deelname aan een talentenjacht hoe dan ook geen garantie is op een lang en gelukkig leven. Depressies, verslavingen en onzekerheid: het gros van de kandidaten had aan deelname iets dergelijks overgehouden. Toch zeiden ze, inmiddels ouder en wijzer, volmondig ‘ja’ om hun stem nog een keer te laten horen. De ­besten, onder wie Rochelle Perts en Jim van der Zee, strijden vanavond voor de winst en 25.000 euro.

Volledig scherm Presentatoren Martijn Krabbé en Waylon van Better Than Ever. © RTL/Jamie Westland

Shetland

Nieuw seizoen

NPO 2 – 22.08 uur



Terwijl hij met zijn dochter aan de telefoon hangt, wordt advocaat Alex Galbraith in zijn eigen deuropening doodgeschoten. Al snel weet detective Perez de man op te sporen die zijn drone rond het tijdstip van de moord over het huis van de Galbraithjes liet vliegen. Had hij de schutter misschien in het vizier? Maar voordat Perez deze getuige aan de tand kan voelen, wordt ook deze man uitgeschakeld.

