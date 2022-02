Vandaag op tv: Olympische Winterspelen shorttrack, Tegenlicht en 2Doc Kort: Vier vrienden op een platte aarde

Peking Live: Shorttrack, 500 meter (vrouwen)

NPO 1 – 12.00 uur



Het is niet alleen D-Day voor Ireen Wüst, die rond half tien haar titel op de 1.500 meter verdedigt, ook de shorttrackers moeten er aan geloven. Naast de finales van de 1.000 meter mannen, met eventueel Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en/of Jens van ’t Wout, zijn de ogen vooral gericht op de 500 meter vrouwen. Want weet Suzanne Schulting de medaille binnen te slepen?



Volg alles over de Olympische Spelen via ad.nl/sport.

Volledig scherm Suzanne Schulting tijdens een training in Peking. © ANP

Per Seconde Wijzer



NPO 2 – 19.50 uur



Het is, naast 2 Voor 12, misschien wel het meest constante spelprogramma van de tv. Want sinds oktober 1967 is er amper iets veranderd aan het format. Presentator Berend Boudewijn werd in 1989 ingeruild voor Kees Driehuis, die in 2017 weer werd afgelost door Erik Dijkstra, maar daar blijft het ook bij. Die laatste keert terug met seizoen zestig!

Tegenlicht



NPO 2 – 20.26 uur



Hoewel we denken midden in het leven te staan en altijd in contact te zijn met de rest van de wereld, leven we inmiddels in een volledig digitale cultuur. We ontmoeten onze partner via een algoritme en kopen onze kleding, schoenen, boeken en boodschappen online. We zijn tegenwoordig zélfs in staat om te leven zonder ook maar een voet buiten de deur te zetten. Fijn alles binnen handbereik. Maar willen we wel leven in deze metaverse?

Help, mijn man is klusser!



RTL 4 – 20.30 uur



Grenzeloos verliefd verruilt Alfiya haar flat in metropool Moskou voor een klushuis in het Oost-Groningse stadje Winschoten. Nu is Alfiya wel wat gewend met de Russische winters, maar inmiddels kookt ze al twee jaar in de bijkeuken met haar winterjas aan. Henk is weinig onder de indruk van het gejammer van zijn vrouw en staat al helemáál niet te wachten op de bemoeienis van John Williams.

Death in Paradise



BBC First – 21.05 uur



Neville (Ralf Little) en zijn team zijn stomverbaasd als er een parachutist dood uit de lucht komt vallen. Helemaal als blijkt dat het slachtoffer al in de lucht vermoord blijkt te zijn. Het onderzoek leidt Neville al snel naar de wereld van de sociale media.

Volledig scherm Een beeld uit Death in Paradise. © BBC / Red Planet / Denis Guyenon

2Doc Kort: Vier vrienden op een platte aarde



NPO 2 - 22.18 uur



Vier vrienden, die elkaar al kennen sinds dat ze het kunnen herinneren, zijn het roerend met elkaar eens: wereldbol of niet, de aarde is plat. Het gezelschap reist af naar Calais om met behulp van een laser ook de rest van de wereld van hun gelijk te overtuigen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: