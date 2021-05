Vandaag op tv: Onmogelijke duetten, Allen tegen allen en Dynamo Beyond Belief

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor zondag 2 mei.

Muziekfeest op zondag: De mooiste Nederlandse luisterliedjes

Nieuwe show

NPO 1 – 9.20 uur



Wim Sonnevelds Het Dorp, Het werd zomer van Rob de Nijs en Racoons Oceaan; de schatkist van de Nederlandse muziek zit inmiddels tjokvol mooie luisterliedjes. Maar ja, die willen er ook wel eens uit. Onder anderen Sjors van der Panne, 3JS, OG3NE, Edwin Evers en Edsilia Rombley vertolken de mooiste liedjes uit het luisterliedjesarchief.

Volledig scherm Muziekfeest op zondag: de mooiste Nederlandse luisterliedjes is vandaag om 9.20 uur te zien op NPO 1. © AVROTROS

Waterman

Laatste aflevering

NPO 2 – 20.20 uur



Water en Nationaal Park Weerribben-Wieden, met als hotspot Giethoorn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel partijen leggen er beslag op het water. Maar is de natuur daarmee gediend? Menno Bentveld gaat op onderzoek uit.

Onmogelijke duetten

Nieuwe show

SBS6 – 21.40 uur



Een duetje tussen Nederlandse artiesten is zo geregeld. Maar wat als de zanger(es) met wie je samen zou willen zingen in de Verenigde Staten woont, of nog erger: tussen zes planken ligt? Onmogelijke duetten heeft daar wat op bedacht: onder leiding van Nick en Simon nemen 36 artiesten een nummer van en ‘met’ een onbereikbare zanger(es) op.

2Doc: Allen tegen allen (2019)

NPO 2 – 22.10 uur



Wat is een fascist? En kan ieder mens een fascist worden? Filmmaker Luuk Bouwman gaat op zoek en laat zien dat het vooroorlogse fascisme in Nederland veel meer versnipperd was dan we misschien denken.



Lees hier meer over Allen tegen allen.

Volledig scherm De documentaire Allen tegen allen (2019) is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO 2. © Still

Dynamo Beyond Belief

Discovery – 22.30 uur



De vingervlugge illusionist Dynamo staat bekend om zijn bijzondere trucs. Hij springt door een raam zonder het glas te breken en loopt over water, maar in deze driedelige documentaire leren we ook de mens achter de goochelaar kennen.

Volledig scherm Goochelaar Dynamo is vanavond om 22.30 uur te zien op Discovery. © Discovery

