Vandaag op tv: Vera, In Levenden Lijve en Showtrial

Peking Live: Schaatsen 1000 meter mannen

NPO 1 – 09.30 uur



De verwachtingen zijn hoog vandaag. Dat mag ook wel, want TeamNL heerst al jaren op de kilometer. Het niveau van de rijders is zelfs zo hoog, dat Kjeld Nuis door een vierde plek op het OKT zijn titel niet mag verdedigen. Maar met Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kai Verbij staan er sowieso drie medaillekandidaten aan de start. Kai is regerend wereldkampioen en Thomas en Hein wonnen dit seizoen al eens een World Cup.

Volledig scherm Kai Verbij in actie op de 500 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Peking. © REUTERS

Vera

RTL 8 – 20.25 uur



Het lichaam van Niall Coulter wordt aangetroffen in een container in het Zuid-Engelse Portsmouth, zijn schoen is 500 kilometer verderop gevonden bij een viaduct in Newcastle. Omdat deze laatste locatie het werkterrein is van detective Vera, wordt zij ingeschakeld. De zaak komt in een stroomversnelling terecht als er nog een slachtoffer valt. Was Niall dan toch niet de modelburger die hij volgens zijn moeder zou zijn?

In Levenden Lijve

NPO 2 – 22.28 uur



Terwijl wij Sinterklaas in Nederland en België kennen als de goedheiligman uit Spanje, is hij in de rest van de wereld bekend als Santa Clause. Toch vinden beide karakters hun oorsprong in exact dezelfde historische persoon: bisschop Nicolaas van Myra, een kind uit een rijke familie, die in de vierde eeuw leefde in het zuidwesten van Klein-Azië.

Showtrial

NPO 2 – 23.11 uur



Wanneer studente Hannah Ellis verdwijnt, leidt het onderzoek al snel naar Talitha Campbell, de verwende dochter van een rijke vastgoedmagnaat. Terwijl de zaak langzaam verandert in een mediacircus, probeert advocate Cleo Roberts de dochter de ernst van de situatie in te laten zien. Maar is Talitha nu een dankbaar slachtoffer of toch de koelbloedige moordenaar?

Volledig scherm Een beeld uit Showtrial. © BBC/World Productions

Queen of Hearts

NPO 3 – 23.13 uur



Anne lijkt haar leven op orde te hebben. Ze is getrouwd, heeft twee dochters, een goede baan en een mooi huis. Het leven van de familie wordt echter verstoord wanneer Gustav, Peters roekeloze tienerzoon uit een eerder huwelijk, bij hen intrekt. Terwijl Peter het moeilijk heeft met zijn komst, bouwt Anne al snel een band op met Gustav. Hun relatie verandert wanneer ze alles op het spel zet door de jongen te verleiden en ze voor een keuze met onvoorstelbare gevolgen komt te staan.

Volledig scherm Een beeld uit de film Queen of Hearts. © TMDB

