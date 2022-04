Vandaag op tv: Wielrennen, Beat the Champions VIPS en College Tour

Wielrennen: Luik - Bastenaken - Luik

Hope Street

BBC First - 19.00 uur



Er wordt veel geroddeld in het Noord-Ierse kustplaatsje Port Devine over het nieuwste lid van de plaatselijke politie: de Engelse rechercheur Leila Hussain. Want wat moet een detective uit wereldstad Londen in Port Devine? Terwijl er gespeculeerd wordt over de reden van haar komst, zegt inspecteur Finn O’ Hare er niets over. Totdat ook de levens in Port Devine gevaar gaan lopen.