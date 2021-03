Vanessa Bryant wint rechtszaak om foto's helikoptercrash

Kijkers verbouwe­reerd door vertrek West End-ster Sanne in Op zoek naar Maria

8 maart ,,Je kan nog zoveel ervaring hebben, dat maakt niets uit", het waren profetische woorden van kandidate Tessa Sunniva van Tol in het programma Op zoek naar Maria. Ze kwam zelf ondanks een uitgebreide musicalcarrière met een hoofdrol in Anastasia in de The Sing-Off terecht. Daar nam ze het op tegen Sanne den Besten, die zelfs meerdere hoofdrollen speelde op Broadway. Tessa overleefde en Sanne moest naar huis, zo zagen ruim 1 miljoen kijkers.