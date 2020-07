'Vanessa Paradis en Winona Ryder getuigen toch niet in zaak Depp’

Depp heeft de krant aangeklaagd wegens laster omdat hij door The Sun werd beschreven als een ‘vrouwenmishandelaar’. De acteur vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken en eist een forse schadevergoeding. De zaak levert al anderhalve week smeuïge details op over het huwelijk van Depp en Amber Heard, die de acteur tijdens hun relatie mishandeld zou hebben. De acteur uit Pirates of the Caribbean erkent wel in het verleden ’fysieke aanvaringen’ te hebben gehad met zijn ex-vrouw. Maar in het verwijt van mishandeling herkent Depp zich niet.

Liefdevolle partner

Depp en Heard leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de film The Rum Diary. De twee trouwden in februari 2015. Maar na vijftien maanden vroeg Heard een scheiding aan, en een dag later een straatverbod voor Depp. De scheiding werd in 2017 bekrachtigd; het straatverbod werd afgewezen.



Ryder en Paradis waren in de zaak opgeroepen door Depp. Zij zouden volgens de acteur gaan verklaren dat hij een liefdevolle en zorgzame partner en vader is.