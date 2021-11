VanVelzen krijgt noodweer over zich heen bij Even tot hier: ‘Als de zee stijgt, verdwijn ik als eerst’

videoRoel van Velzen (43) heeft gisteravond noodweer over zich heen gekregen tijdens zijn optreden bij Even tot hier . De zanger bewerkte zijn hit Baby get higher om op komische wijze aandacht te vragen voor de klimaatproblemen, terwijl de nepregen naar beneden stortte in de studio. Hij nam zichzelf meteen op de hak. ,,Als de zeespiegel stijgt, ben ik de eerste die verdwijnt.’’

,,We gaan naar de haaien’’, concludeerde Niels van der Laan gisteren over het klimaat in de seizoensopener van Even tot hier, met bijna 1,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag na het achtuurjournaal. Zoals altijd deed het pianist Miguel Wiels denken aan een liedje, ditmaal de grootste hit van Roel van Velzen.

Die verscheen op het podium met een Nederlandstalige versie van zijn lied, geheel in het teken van het klimaat. ,,We doen het het slechtst van Europa, we zullen het snelst onderlopen’’, zong hij onder meer. ,,De hele aarde wordt bedreigd en als de zeespiegel nog stijgt, ben ik de eerste die verdwijnt.’’

Toen hij in het tweede couplet over het extremere weer begon, stak er een storm op in de studio en waaiden er bladeren in zijn gezicht. Niet lang daarna kwam het met bakken uit de studiohemel, op een manier die sterk deed denken aan het bekende optreden van de band Kane met Rain down on me bij de TMF Awards in 2002. Desalniettemin bleef Roel doorzingen en pianospelen. ,,Het is tijd dat de wereld wakker wordt.’’

Volledig scherm Roel van Velzen kreeg het behoorlijk voor de kiezen tijdens zijn optreden. © NPO

Kritisch op eigen omroep

Op Twitter, waar het programma trending topic was, kreeg Roel lof voor zijn zelfspot én doorzettingsvermogen. ‘Echt briljant, respect voor Roel’, klonk het onder meer. ‘Heerlijke zelfspot van Van Velzen.’

Niels van der Laan en Jeroen Woe waren in de aflevering ook kort kritisch op hun eigen omroep BNNVara. ,,Mark Rutte gaat met het milieu om zoals BNNVara met Renze Klamer en Fidan Ekiz’’, zei Van der Laan. ,,Flikker maar op, het is niet urgent!’’ Hij verwees naar de ophef eerder dit jaar, toen Klamer en Ekiz tot hun verbijstering moesten stoppen met De vooravond, omdat de omroep de talkshow niet urgent genoeg vond.

De cabaretiers zongen zelf ook een lied: op de melodie van Happy new year van Abba brachten ze Hebbie QR?, over de samenleving in tijden van de CoronaCheck-app:

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: