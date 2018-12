Vechtscheiding Angelina Jolie en Brad Pitt nadert laatste fase

December, het zou de maand van warmte, vrede en naastenliefde moeten zijn. Maar dat is allerminst het geval bij Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (43). Deze maand wordt een uitspraak verwacht in hun vechtscheiding. Wat is de stand van zaken en wat gooien de kiftende Hollywoodsterren in de strijd?

Na twee jaar onderling gekibbel en moddergooien ging op 4 december de echtscheidingszaak van Brad Pitt en Angelina Jolie dan toch van start. De inzet is hoog, want er staan miljoenen dollars op het spel. Lange tijd leek het er naar uit te zien dat de zes kinderen ook de dupe gingen worden van het gebekvecht, maar dat werd op het laatste nippertje vermeden.

Voor de reeks zittingen die inmiddels is begonnen, stelde het koppel een speciale scheidingsrechter aan die optreedt als mediator en wiens advies juridisch bindend is. Zij zou omgerekend zo’n 3.500 euro per dag aan haar bemiddelingen verdienen. En zal, vermoedelijk nog voor kerstmis, het gewezen echtpaar naar hun onvermijdelijke echtscheiding leiden. Op die manier hoeven Brad en Angelina elkaar niet meer onder ogen komen in de rechtszaal.

Tijdens het hele proces zullen getuigen aan het woord gelaten worden, onder wie de kinderen, om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen omtrent de financiën. Beide sterren hebben met die regeling ingestemd, om nog voor het einde van de feestmaand een streep onder het ongetwijfeld pijnlijke proces te kunnen zetten.

Foute investeringen

Over de voogdij van de kinderen werd nét voor de start van de zittingen een akkoord bereikt. Wat rest zijn tientallen miljoenen, die de twee acteurs nu moeten verdelen. Daar hebben beiden geen gebrek aan, zou je denken, maar dat blijkt niet helemaal waar. In aanloop naar de rechtszaak beweerde Angelina Jolie dat Brad Pitt sinds de scheiding niets heeft bijgedragen aan hun levensonderhoud. Pitt liet van zijn kant weten dat hij zijn giften zorgvuldig heeft bijgehouden en dat hij inmiddels al 1,2 miljoen dollar heeft afgedragen aan Angelina en de zes kinderen. Bovendien leende hij zijn ex een bedrag van 8 miljoen dollar. Daarmee kon Angelina het huis kopen waar de actrice momenteel met haar oogappels woont.

Volledig scherm Angelina Jolie en haar kroost. Van links naar rechts Maddox, Pax, Angelina Jolie, Vivienne, Knox en Shiloh. © AFP

Naast het geld zouden ook de zes kinderen van ‘Brangelina’ nog een struikelblok kunnen vormen. De kinderen - Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en de 10-jarige tweeling Knox en Vivienne - zouden aanvankelijk ook moeten getuigen voor de rechtszaal waar ze zouden moeten kiezen tussen hun papa of mama. Maar dat werd op het allerlaatste moment afgewend.

,,Beide partijen en de rechter hebben de overeenkomst over de voogdij van de kinderen ondertekend”, liet Jolie’s advocaat Samantha Bley DeJean eind november weten. Maar over de inhoud van de overeenkomst bleef het toen angstvallig stil. ,,Om de belangen van de kinderen te beschermen”, klonk het toen. Ook de kinderen onderling hadden hun voorkeur al laten weten. Volgens US Weekly zouden de oudste drie (Maddox, Pax en Zahara) graag bij hun moeder willen wonen, dochter Shiloh wilde naar haar vader en de twee jongsten, tweeling Knox en Vivienne, maakte het allemaal niet uit. Zij zijn nog te jong om een duidelijk standpunt in te nemen.

Volledig scherm Angelina Jolie en Brad Pitt in 2001. © REUTERS

Deze zomer deden al geruchten de ronde dat de Hollywoodsterren het eens waren geworden over de kinderen, maar dat bleek niet geval. Voormalige vrienden van het stel, die sinds de effectieve scheiding een kant moesten kiezen, verbaasden zich toen over het venijnige gedrag van Angelina Jolie. Ze staat bekend als wereldverbeteraar, maar zou naar verluidt haar eigen kinderen tegen hun vader hebben opgezet.