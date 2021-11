Verbazing alom: deze wereldster doet auditie in The Voice of Germany

Een zeer opvallende verschijning in The Voice of Germany gisteravond: de Britse popster James Blunt verraste door mee te doen aan de blind auditions.

Hij is een wereldster die al zestien jaar rondloopt in de muziekbusiness, heeft 23 miljoen verkochte albums op zijn naam en deed zes wereldtournees. Hij geniet, kortom, met gemak meer bekendheid dan de vier coaches van de Duitse versie van The Voice: Nico Santos, Mark Forster, Sarah Connor en Johannes Oerding. En toch besloot de Brit mee te doen aan de talentenjacht.

Quote Ik heb het geld nodig James Blunt ,,Ik zit al meer dan een jaar thuis. Mijn handen jeuken om weer te spelen”, legt de You're Beautiful-zanger voorafgaand aan zijn auditie uit. Met een knipoog: ,,Ik hoop dat ik de tekst nog ken, dat mijn stembanden nog werken. Ik had misschien even wat moeten oefenen vooraf. En wat als ze het niks vinden? Als ik niet doorga, wat moet ik dan thuis de mensen vertellen? Ik zou me schamen.” Blunt - een notoire grappenmaker op Twitter, niet wars van een gezonde dosis zelfspot - vervolgt: ,,Nee, ik moet het doen. Ik heb het geld nodig. Als dit volgens plan gaat, ben ik terug.”

Staande ovatie

Gekleed in een blauw T-shirt en een spijkerbroek begeleidt hij zichzelf op de piano terwijl hij de eerste noten van zijn wereldhit Goodbye my lover (225 miljoen keer gestreamd op Spotify) inzet. Zijn kenmerkende stemgeluid laat de eerste twee coaches vrijwel direct omdraaien, de twee andere volgen luttele seconden later. Als ze zien wie er auditeert, druipt de verbazing van hun gezicht. Hij krijgt een staande ovatie. ,,Na de eerste seconde wist ik wie er achter me zong en ik was ongelooflijk ontroerd”, legt Nico Santos uit.

Coach Sarah Connor vraagt na het optreden vertwijfeld of hij écht auditie doet. Blunt legt het verhaal uit. ,,Ik was een professionele muzikant, toerde rond de wereld en toen kwam dit virus, corona, en zat ik thuis. Ik heb geen baan. Dus een concert voor vier mensen is best aardig voor mij, ik ben heel blij.” Hij heeft de lachers op zijn hand. ,,Maar de vraag is, ben ik door?” De vier gillen volmondig ‘ja’.

Maar dan komt de aap uit de mouw: de andere deelnemers hoeven niets te vrezen van de popster, want hij gaat niet daadwerkelijk meedoen aan de talentenjacht. Hij belooft wel nog een keer op te treden in de tv-show, tijdens de finale.

Blunt brengt op 19 november zijn nieuwe album uit. Hij is druk bezig met een promotietour om de plaat onder de aandacht te brengen.

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: