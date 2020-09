Verbazing bij Linda de Mol: oud Big Brother-kandidaat wint prijs in Miljoenenjacht

De voormalige presentatrice is al een tijdje niet meer op televisie te zien. Ze werkt tegenwoordig voor de Bart de Graaff Foundation, dat jongeren die een eigen bedrijf willen beginnen maar een lichamelijke beperking hebben helpt. ,,Als zij naar de bank gaan krijgen ze vaak 'nee’ te horen. Van ‘nee sorry, we vinden het een beetje eng dat je maar éen been hebt of kanker’", legt Duller uit. ,,Wij helpen ze door bedrijven te zoeken die ze een startkapitaal willen doneren.”



Duller viel vanavond in de prijzen. ,,Ik had het hartstikke leuk gevonden als je achter de desk had gestaan, maar je krijgt in ieder geval een cadeau", zo vervolgde De Mol de uitzending.



De moeder van drie kinderen werd uitgekozen voor de publieksprijs en mocht de laatste koffer openen. Ze won een televisie en home cinemaset.