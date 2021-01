Verbijstering bij Ik Vertrek-kijkers om chaotische kasteelvrouw Emmy

Emmy droomde er al haar hele leven van om in een kasteel te wonen. Toen het juiste moment aanbrak, besloot ze die droom na te jagen en een kasteel te kopen in Douzillac, een gemeente in het Franse departement Dordogne. Haar partner en tandarts Rutger deelde die droom niet en bleef achter in Nederland. De woning, met een vraagprijs 300.000 euro, bevatte maar liefst tien kamers en vijf hectare grond. Van de 10 kamers wilde Emmy vijf gastenkamers maken. Dat mocht op papier veelbelovend klinken, later bleek dat het kasteel van top tot teen onder handen moest worden genomen.



Een lekkend dak, kapotte ramen, vervallen kamers, de elektriciteit die volledig vervangen moest worden; er kwam geen einde aan het kluslijstje van Emmy. Al snel werd duidelijk dat ze concessies moest doen, want alleen het lekkende dak laten repareren zou Emmy al 70.000 euro kosten. Dat geld was er niet en dus besloot Emmy stug door te gaan met het verbouwen van randzaken, zoals twee badkamers mét vloerverwarming. ,,Mijn structuur is chaos. Ik geloof ook heilig in de chaostheorie. Ik doe gewoon wat in me opkomt”, reflecteerde Emmy nonchalant op haar doen en laten.



Ondertussen konden de kijkers meegenieten van schimmel op de muren, teiltjes vol met water door lekkage en Emmy die op een Frans marktje slenterde om daar - nauwelijks verstaanbaar - inkopen te doen. Hoewel Emmy er aanvankelijk alleen voor stond omdat haar man Rutger liever op een bootje in ‘t Gooi wilde wonen, kwamen er later toch vrienden helpen om Emmy’s droom te verwezenlijken. Die waren overigens wat sceptisch als het op Emmy’s werkwijze aankwam.



Vriend Hans merkte op: ,,Ik denk dat haar plan niet helemaal haalbaar is. Het is toch wél erg veel werk. Ze doet het op haar eigen manier, maar daar is een hoop van te zeggen.” Emmy zelf constateerde al eerder in de aflevering dat dat ze wellicht wat grootheidswaanzin heeft. ,,Nou, dat weet ik wel zeker”, reageerde haar man Rutger daarop.