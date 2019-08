Verborgen serie-parel: Ricky Gervais als aandoenlijke autist Derek

Wat stelt het voor?

Het is een Britse komedie, een documentaireserie in de stijl van The Office. Toch is het een heel andere serie met vooral een heel andere Ricky Gervais. Hij speelt Derek, een zwaar autistische man die werkt in een bejaardentehuis. Hij bedoelt het altijd goed, maar komt door zijn sociale onvermogen vaak net even heel onhandig uit de hoek. Derek, die graag mensen tegen de grond worstelt en in de houdgreep neemt, kan het goed vinden met de cynische conciërge Doug, de lieve manager Hannah en de oversekste handtekeningenjager Kev. Die werkt niet in het tehuis, maar hangt er wel altijd rond. In het tweede seizoen delen Derek en Kev een krappe caravan, een avontuur op zich.