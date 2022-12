Verdachte van gooien ei naar koning Charles gearresteerd

Volgens de politie is de verdachte iemand van in de 20 jaar en werd hij dinsdag opgepakt op St George’s Square. Vorige maand werd er in York ook al iemand gearresteerd die eieren richting Charles gooide.

Koning Charles bezocht dinsdag de Guru Nanak Gurdwara in Luton, een gebouw waar religieus onderwijs en praktijklessen voor alle leden van de sikh-gemeenschap worden gegeven. Daarna maakte Charles een ritje in de nieuwe trein die het station van Luton met het vliegveld London Luton Airport verbindt.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.