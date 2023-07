Verdachte van maken neppornofilmpje Welmoed Sijtsma vervolgd

De man die wordt verdacht van het maken van een neppornofilmpje van Welmoed Sijtsma wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van en het vervaardigen van beelden met een seksuele aard, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.

De politie meldde in november dat een 38-jarige man was opgepakt die werd verdacht van het maken en verspreiden van het filmpje. Hij werd verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Na berichtgeving van Shownieuws bevestigt het OM nu dat de man wordt vervolgd.

De kwestie kreeg aandacht doordat de WNL-presentatrice vorig jaar voor NPO 3 de serie Welmoed en de sexfakes maakte, waarin ze op zoek ging naar de persoon die een neppe pornovideo had gemaakt waarin haar beeltenis te zien was. De maker had daarvoor deepfaketechnologie gebruikt.

‘Het leek net echt’

Sijtsma, die Op1 en Goedemorgen Nederland presenteert, kwam erachter nadat ze een berichtje via Instagram kreeg, vertelde ze eerder aan deze site. Of ze wist dat er een pornofilmpje van haar op het internet circuleerde. Er zat ook een link bij. ,,In eerste instantie dacht ik er niet veel van. Tot diegene daarna screenshots ging sturen. Toen schrok ik. Het leek net echt.’’

Het moment dat ze op de link klikte en zichzelf terugzag in een pornofilmpje van bijna 10 minuten, vergeet ze nooit meer. ,,Mijn hoofd gemonteerd op het lichaam van een actrice. Ik zat in m’n eentje op de bank en voelde het schaamrood letterlijk opkomen, terwijl ik wist dat ik het niet was. Heel raar.’’

