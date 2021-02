Verdachten van overvallen René van der Gijp en Nikkie de Jager volgende maand voor rechter

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Minsterie Rotterdam na berichtgeving van RTL Boulevard.

Een zevende verdachte werd in december al vrijgelaten. Er was onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden, meldde de rechtbank, maar hij is nog wel verdachte in de zaak. De zitting van 19 maart gaat om een voorbereidende zitting. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk besproken. De voorlopige hechtenis wordt dan dus waarschijnlijk verlengd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Designertassen en sieraden

De verdachten zijn tussen de 19 en 24 jaar. Ze werden in december bij woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk gearresteerd. De politie heeft tijdens de aanhoudingen een auto, designerkleding en -tassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. Ook nam de politie telefoons en laptops mee.

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus in haar eigen huis in Uden overvallen. Vier overvallers hielden de make-upartieste samen met haar verloofde Dylan onder schot.

Eerder dat jaar probeerden drie mannen de ruiten van de auto van René van der Gijp in te slaan om hem te overvallen. Ze slaagden er echter niet in een buit mee te nemen; de ruiten bleken gepantserd. De chauffeur van de drie verdachten, de 21-jarige Ryan V. uit Ridderkerk, werd eerder al veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de mislukte overval.

Bekijk onze video’s over show en entertainment: